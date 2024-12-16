「陸地航母」上海首飛 目標2026年交付

小鵬趙德力：飛行器暫仍需有人駕駛

「陸地航母」採用分體式構型，一車兼具飛行、通勤、越野功能，分為可自動分離結合的陸行體與飛行體兩部分，陸行體可將飛行體完全收納至車內並在地面行駛。飛行體則為內地首款面向個人用戶開發的有人駕駛純eVTOL，具手動跟自動兩種駕駛模式，有270度的全景雙人座艙。

《每日經濟新聞》報道，趙德力在飛行結束後表示，計劃明年第四季TC（型號合格證）取證，2026年交付。他指出，對於飛行器，無人駕駛會有很大挑戰，「我認為在很長一段時間裏，就是有人駕駛，再加上很強的智能駕駛能力，能夠降低飛行器的駕駛難度。但我也相信以後的趨勢，總有一天可以實現無人駕駛」。

關於低空飛行器的演進方向，有行業人士稱，將從多旋翼、複合翼走向傾轉旋翼。就此，趙德力認為多旋翼有天然優勢，懸停能力尤好，速度能很好控制，可慢停觀摩周遭景色。「但（有可能）我要快速通勤，還要飛到500公里續航，所以我們的第二個產品就是一個長航程的產品，可以飛500公里續航，速度為360（公里/小時）。」