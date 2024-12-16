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法律界質疑地方越權 科企讚「積極探索」

【明報專訊】雖然低空經濟市場前景良好，但山東平陰縣招標被多方質疑，有法律界人士指出，空域資源歸中央政府統一管理，地方是否有權轉讓空域使用權存疑。另外對低空經濟整體實施特許經營，將令特許經營者獲壟斷地位。

根據內地《民用航空使用空域辦法》第五條規定，「中國民用航空總局空中交通管理局根據國家規定和本辦法，負責提出民用航空飛行活動對空域建設和使用的總體需求，負責組織建設和使用民用航空活動相關空域」。「界面新聞」引述法律界人士認為，中國民用航空局承擔空域管理的職能，地方政府不具該項事權，不得超越權限推行特許經營。

低空經濟特許經營 法律界稱易致壟斷

另外，有法律界人士指出，特許經營權屬排他權利，若就低空經濟整體實施特許經營，難以平衡社會公眾、其他競爭者和特許經營者之間的利益，將會導致特許經營者獲得壟斷地位。

不過，eVTOL企業沃蘭特合伙人、董事黃小飛認為，平陰縣屬「積極的探索」，國家鼓勵形成要素流通的大市場，天、地要素流通或可為行業注入新動能，期待更多地方政府、資源持有人借鑑此創新，為產業發展、地方經濟貢獻新模式及範式。

科企：需協調軍民航權 保公共資源平等

黃小飛也指出，實際操作存在一些問題，例如涉及軍民航事權如何統一協調、社會公共資源的平權使用如何避免出現惡性競爭或擠兌效應，損害產業發展；另外可操作性、商業模式是否可持續等，都有待時間和實踐檢驗，但只有行動起來，才有可能解決問題。

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