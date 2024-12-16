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全國首宗「賣天」 山東平陰叫停 9億售低空經濟專營維護權 官方：實施及招標有問題

【明報專訊】全國首宗縣級低空經濟特許經營權轉讓交易被叫停。山東濟南平陰縣近期以成交價9.24億元（人民幣，下同，約9.87億港元），出讓當地低空經濟特許經營權30年，「賣天」做法引發質疑，不少人擔心地方政府會否亦招標和拍賣其他天然資源。平陰縣發改局上周五（13日）發公告，稱因實施事項和招標公告等問題中止招標。

據濟南公共資源交易中心官網消息，平陰縣發展和改革局日前發布公告，中止該縣低空經濟特許經營權項目招標事項。公告表示，該局上月4日發布《平陰縣低空經濟特許經營權出讓項目招標公告》，因實施事項和招標公告等問題，經招標單位平陰縣發展和改革局與中標單位金宇通航公司協商一致，中止該招標事項。

「低空經濟」是指依托地面垂直高度3000米以下的低空空域、以各種有人和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合經濟形態。低空經濟涉及低空飛行、生產作業、航空旅遊、科研教育等行業。

合約為期30年 包飛行培訓專營權

「界面新聞」昨報道，平陰縣11月底宣布，以成交價9.24億元，以公開招標把平陰縣低空經濟的30年特許經營權出讓予山東金宇通用航空有限公司，成為全國首宗縣級低空經濟特許經營權轉讓交易，配合中央政府提倡發展低空經濟的政策。據平陰縣招標公告，列明中標單位在經營期內，可享有低空經濟的運營和維護權，包括提供飛行執照駕駛培訓等服務。

政府全資擁中標公司 遭質疑牟利

官方至今未明言中止交易的原因。根據內地媒體報道，該間中標低空經濟特許經營權的公司是由當地財政局100%持股，使平陰縣「賣天」引起眾多質疑，輿論認為發展低空經濟只是藉口，真實目的是為「搞錢」，增加財政收入。

自媒體博主「昊布斯」表示，「一家剛成立20天的公司，註冊資本才2個億，就敢花9個多億買空氣。這家公司營業執照的日期和發標書是同一天，全資控股股東只有一位，就是當地財政局。這不就是左手倒右手的把戲嗎？今天，這個縣賣低空權，明天那個縣會不會賣空氣呼吸權？想想都覺得害怕。」

平陰縣隸屬山東濟南，以其下轄的東阿鎮「東阿阿膠」聞名。根據濟南市統計局發布數據，今年前3季度平陰縣地區生產總值（GDP）為198.8億元，在全市15個區縣中排名倒數第五。

縣政府稱不涉公共資源 濟南設小組跟進

因應平陰縣「賣天」引發討論，平陰縣發展和改革局招標後曾回應強調，此次公開招標「低空經濟特許經營權」，主要是基於平陰縣兩座機場及配套設施，在特許經營期內負責低空經濟項目的營運和維護，並不涉及低空空域等國家公共資源類的服務。不過，濟南發展和改革局表示，已成立專門工作小組處理低空經濟特許經營權轉讓問題，會集中回應外界關切。

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