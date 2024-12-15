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遭美制裁 海康威視5子公司 終止新疆政府合約

【明報專訊】近年遭美國制裁的監視器設備龍頭企業海康威視13日宣布，海康威視5間新疆地區子公司與當地政府的合約維護服務將提前終止。暫時未知是公司財困，還是其他原因，而這5間公司去年被美國商務部列入貿易黑名單。

海康威視在提交深圳證交所的文件中宣布上述消息。這5間公司的項目均在新疆自治區，包括烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、于田縣和洛浦縣，涉及「平安城市」PPP項目（政府機構與私營部門之間的合同約定）。項目中標時間為2017年，建設期為一年，維護期則為10至20年不等。

這5家公司分別是烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、于田海視美闐、洛浦海視鼎鑫。文件指出，這些子公司將停止業務營運。海康威視沒有說明合約終止的原因，但這5間公司都在去年被美國商務部列入貿易黑名單，指它們涉嫌協助壓迫新疆穆斯林。

稱不重大影響公司財務狀况

海康威視在公告中強調，終止項目合同不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營成果和財務狀况產生重大影響。又指依據合同約定，經合同雙方協商一致。

根據海康威視此前介紹，其打造的智慧型平安城市是一個以治安視像監控應用為主導，兼顧城市管理、交通管理、應急指揮等應用的綜合體系。

海康威視近年的營業備受挑戰。美國在2019年以新疆人權問題為由，將海康威視列入出口管制實體清單，美國聯邦通訊委員會（FCC）2021年將海康威視列入禁止進口與禁售名單。

除此之外，中國國內安防行業也受到地方政府財政收入下滑影響。2024年上半年，海康威視淨利潤現負增長，銷售淨利率降至13.69%，創下近年來新低。今年10月更傳出裁員逾千人的消息。海康威視在投資者活動中表示，今年凡依賴地方財政投入的行業都普遍困難，公安、交警等領域的增長壓力較大。

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