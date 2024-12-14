特邀習觀禮料被拒 美媒：或韓正代表

「我們與中國關係很好」

候任白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）12日對霍士新聞（Fox News）說，習近平是否會接受特朗普的邀請「尚待確定」，她稱這份邀請在11月初發出。美國史上尚未有任何一名外國領導人參加過美國總統就職典禮。萊維特說，特朗普願意與任何人會談，「世界領導人在排着隊要見特朗普總統」。

特朗普當天在紐約證券交易所向財經媒體CNBC說，他的政府將與中國展開大量會談，「我們與中國關係很好」。他聲稱當新冠疫情傳播時，美國切斷了雙方關係，「做得太過分了」，但美方一直在與習近平交流。

針對特朗普邀請習近平一事，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國事務專家甘迺迪（Scott Kennedy）說，這是一齣外交戲碼，僅此而已；其他元首都沒出席過美國總統就職典禮，更不用說習近平。

克宮指普京未收邀請

總部位於美國的德國馬歇爾基金會台灣事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，台灣可能會為特朗普邀請習近平而感到不安。《華爾街日報》報道，習近平可能會派一名高級官員代表他出席，中國國家副主席韓正和外交部長王毅都有可能是潛在人選。另外，克里姆林宮12日稱，俄羅斯總統普京沒有收到特朗普就職典禮邀請。