大陸軍演被指結束 國防部：兵無常勢水無常形

海基會促停「一手交流一手威嚇」

台灣海巡署昨稱，昨凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留的9艘海警船，均已分兩批次北返。至此，台灣副海巡署長謝慶欽向法新社表示，「雖然他們沒有做任何正式宣布，但我們認為演習已經結束」。

陸仍未證實有否對台軍演

台灣當局在本周初表示，解放軍舉行近30年來最大規模的海上演習，在台灣周邊、日本南部諸島附近海域以及東海和南海部署近90艘海軍艦艇和海警船。

與今年5月、10月的兩次「聯合利劍」軍演大張旗鼓聲稱震懾台獨不同，這次行動直至結束，大陸未公布任何內容，被形容為「無聲利劍」演習，BBC、路透等外界紛紛引述專家分析，認為北京可能在試水新型態的「灰色地帶」作戰策略，使其加強軍事部署的行徑常態化，並讓美國知道北京可以隨時採取行動。

中國國防部發言人吳謙昨引用「兵無常勢、水無常形」的名言，稱「是否舉行演習、何時舉行演習，由我們根據自身需要和鬥爭形勢自主決定」。他稱，無論是否舉行演習，解放軍在打獨促統方面都不會缺席，不會手軟。