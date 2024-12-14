明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

大陸軍演被指結束 國防部：兵無常勢水無常形

【明報專訊】台灣官員表示，早前在台灣周邊部署的大陸海軍和海警船已返航，標誌着大規模海上演習結束。不過由始至終，大陸沒有證實對台軍演，國防部昨亦未正面證實。台灣海基會秘書長羅文嘉昨表示，大陸若有心與台灣交流、認為雙城論壇很重要，應該停止「一手交流、一手威嚇」的作為。

海基會促停「一手交流一手威嚇」

台灣海巡署昨稱，昨凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留的9艘海警船，均已分兩批次北返。至此，台灣副海巡署長謝慶欽向法新社表示，「雖然他們沒有做任何正式宣布，但我們認為演習已經結束」。

陸仍未證實有否對台軍演

台灣當局在本周初表示，解放軍舉行近30年來最大規模的海上演習，在台灣周邊、日本南部諸島附近海域以及東海和南海部署近90艘海軍艦艇和海警船。

與今年5月、10月的兩次「聯合利劍」軍演大張旗鼓聲稱震懾台獨不同，這次行動直至結束，大陸未公布任何內容，被形容為「無聲利劍」演習，BBC、路透等外界紛紛引述專家分析，認為北京可能在試水新型態的「灰色地帶」作戰策略，使其加強軍事部署的行徑常態化，並讓美國知道北京可以隨時採取行動。

中國國防部發言人吳謙昨引用「兵無常勢、水無常形」的名言，稱「是否舉行演習、何時舉行演習，由我們根據自身需要和鬥爭形勢自主決定」。他稱，無論是否舉行演習，解放軍在打獨促統方面都不會缺席，不會手軟。

上 / 下一篇新聞