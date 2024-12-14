拒放行滬台辦主任 台：抗議懲獨22條 另涉雙城論壇訪團10人涵記者 蔣萬安稱遺憾

台媒：名單原102人 滬副市長帶團

兩岸關係持續低迷，外界一直關注雙城論壇是否能順利舉辦。台灣陸委會日前宣布「有條件同意」台北舉辦雙城論壇，但同時也稱，上海團名單內有部分人士需要補充資料才能赴台。中時新聞網報道，雙城論壇大陸團本有102人，由上海副市長華源帶團，計劃16日抵台。

此次不獲放行的上海台辦主任金梅，在今年9月到任，她此前擔任上海市浦東新區區委常委。而上一任台辦主任鍾曉敏，今年6月中旬曾以上海台辦主任身分，率上海訪問團至台北，為雙城論壇探路。

陸委會昨日透過書面表示，在大陸國台辦公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）、設立舉報專線等「極不友善行為」後，嚴重影響兩岸正常交流互動，對在陸與赴陸民眾構成嚴重人身安全風險。陸委會強調，政府不可能坐視不管，除了呼籲民眾審慎評估赴陸風險外，對於對岸涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以此表達抗議和不滿。

國民黨批評，陸委會過去強調「對等交流」，卻封殺大陸媒體，形容此舉是「封殺新聞自由」。台北市長蔣萬安昨表示，對於結果感到很遺憾，大家應該對台灣民主韌性有信心、開大門走大路。台北市政府發言人殷瑋表示，去年雙城論壇，台北市向上海方交名單時，對方也沒有否定名單內的人，結果今年上海方來台卻有人被封殺，「這樣要怎麼站穩台灣民主自由的立場？」

雙城論壇首辦於2010年，由時任上海市長韓正和時任台北市長郝龍斌共同倡議下創辦。每年舉行一次，由上海市與台北市政府輪流舉辦，已成為兩岸重要的城市交流典型。

學者：稍緩島內政治壓力

對於此次台灣陸委會「封殺」10名大陸人士，台灣東吳大學政治系副教授左宜恩指出，藉不核准部分人士來台，一方面彰顯陸委會對於台北市舉辦雙城論壇仍具有影響力，另一方面也可以稍微緩解島內反對舉辦論壇人士的政治壓力。政治大學外交系教授黃奎博表示，歷年來上海團員名單，都沒有被台灣政府選擇性剔除的先例，今年很可能是雙城論壇15年首例，「最主要是因為賴清德政府覺得兩岸關係和外交空間處處受制，所以在能控制的範圍施予小小報復」。

據聯合新聞網報道，上海團成員將分成7個團，陸續在16日（下周一）前抵達台北。當局將劃設「表達意見區」，讓歡迎的、抗議的各方各自表達意見。台北市警局長李西河表示，針對相關參訪地點有規劃保安勤務，會採取柔性低調的方式，不會讓活動發生任何火花。

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