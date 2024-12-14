國足前主帥李鐵5罪成囚20年 律師指庭上情緒穩定 網民諷國足終於進「囚」

湖北省咸寧市中級法院昨宣判李鐵案件一審結果。央視記者到法院外採訪，表示現場來了很多媒體，但不准進入法庭拍攝。宣判在早上8時30分開始，過程約半小時。宣判後，李鐵的代表律師團隊離開法院，接受現場記者簡單採訪。

律師：稍後見李鐵 商量上訴否

律師表示，法官只宣讀了判決，他們沒有拿到判決書，稍後會跟李鐵見面，商量是否上訴。刑事案件上訴期一般是10日左右，若李鐵10日內不提出上訴，一審判決即告生效。律師稱，李鐵情緒非常穩定，表達也非常清晰。現場媒體指未見李鐵家人現身。

李鐵2022年11月被查，牽連一批體壇高官及球員，開啓新一輪足壇反腐運動。足協原秘書長劉奕本周三被以受賄罪判監11年，劉奕表示李鐵曾向他行賄100萬元（人民幣，下同）；另兩名足協前高官同日宣判。李鐵案今年3月一審時，咸寧檢方指涉案總金額近1.2億元，包括李鐵擔任中國國家男子足球選拔隊主教練、中國國家男子足球隊主教練時，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，受賄5089萬餘元。

「李鐵被判20年」昨日一度衝上新浪微博熱搜榜第一，網民熱門留言包括「進不了球門，卻可以進『囚』門」、「國足終於進『囚』了」。「囚」與「球」的普通話同音。不少網民亦指出，中國足協前主席陳戌源受賄8000餘萬元，今年3月被判處無期徒刑，質疑李鐵獲輕判。

《環球時報》前總編輯胡錫進昨日評論事件，指李鐵不是通常意義官員，能成為巨貪，首先因為其身處的環境前些年被污染了。「說到底，李鐵個人要對他的淪陷負責。他成為了足球巨星，但是德不配位……而且做人的綜合素質太低，明明在鋌而走險，他竟能僥倖心十足。」