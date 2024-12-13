美媒：特朗普邀習出席就職典禮 或破百年規則 京：無可發布消息

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述多名知情人士稱，特朗普在11月初大選後不久即邀請習近平赴美，出席2025年1月舉行的總統就職儀式。但目前還不清楚習近平是否答應出席。報道指，美國國務院1874年以來的紀錄顯示，從來沒有外國領導人出席美國總統交接儀式。特朗普曾揚言要提高對中國商品的關稅，但他長期以來也認為，領導人之間密切的關係是國際上促成協議的關鍵。

習：中美合作空間無限廣

習近平前日向美中貿易全國委員會2024年度慶典晚宴致賀信時提到，中方願同美方保持溝通，拓展合作，管控分歧，繼續探尋新時期兩國正確相處之道。他強調，兩國利益深度融合，合作空間無限廣闊；雙方應該通過平等協商妥善處理分歧，發揮互補優勢做大合作蛋糕，讓各自的成功成為彼此的機遇而非挑戰，讓雙方的發展成為彼此的助力而非阻力。

中國商務部新聞發言人何亞東昨表示，中國一直通過中美商務部溝通交流機制與美國商務部團隊保持密切溝通。他續指，對與新一屆美國政府經貿團隊接觸溝通持開放態度，強調中國反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的；中國願與美國加強對話協調、妥善管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。