南京大屠殺87周年 日使館囑僑民勿高聲說日語 中國10城日本人學校今閉校

指特殊日子反日情緒易高漲

近期無差別襲擊頻繁

日本駐中國大使館的日文網頁近日發布提示，稱今天與日中歷史相關，特別是近期中國各地無差別襲擊事件頻繁，要更加注意安全，呼籲在華僑民當日外出時要留意周圍環境，尤其是與多人同行或帶兒童外出時，與當地人交流要注意言行舉止，不要在戶外用周圍人能聽到的音量說日語，避免穿著或攜帶易被認為是日本衣服、物品，避開日本人較多的場所。

該提示附帶安全指引，指出在七七事變、抗戰勝利日、九一八事變和南京大屠殺等歷史日子，中國民間的反日情緒容易高漲，因此日本人需要特別小心。該指引稱，內地社交平台一直流傳反日內容，現實中也發生過針對日本人的挑釁行為，有部分中國人持反日態度；中日關係惡化的時候，可能會出現針對日本使領館或日本企業的反日遊行，提醒在華僑民遠離一切示威遊行。

有日企員工稱未遇暴力事件

有日籍家長憂孩童安全

該指引還特別提及兩宗有日本人被捲入的案件，包括日本學童小山航平9月18日在深圳日本人學校附近遇害，以及6月蘇州校巴職員胡友平為保護日本學童死亡。

上海、廣州等地的日本企業日籍員工向本報表示，日本使領館通過郵件，向他們發送上述安全提示。不過他們周五仍要正常出勤，亦認為在中國生活沒親身碰到過針對日本人的暴力事件。不過中央社報道，家中有小孩在上海就讀日本人學校的中島小姐指出，深圳男童遇刺的案件至今3個月，許多家長仍相當擔憂。

據日本放送協會、《讀賣新聞》報道，包括香港在內，中國有10個城市的日本人學校今天閉校，12所學校有的放假，有的改為網上授課。本報記者昨向香港日本人學校求證是否閉校改網課，接線的職員表示，負責人不在辦公室，他無法回應詢問。

《共同社》引述日本政府消息稱，日方已通過外交渠道，要求中方在南京大屠殺87周年期間，加強保障在華日本公民的安全。有日本網民評論，質疑住在中國的日本人為什麼不離開，每天生活在緊張之中？亦有人認為中國的勞動成本優勢已經消失，日本公司應該將員工送回日本。

擬對華投資日企創新低

據日本放送協會報道，日本國際協力銀行（JBIC）對495間日本企業進行調查，只有17.4%的企業計劃未來3年內前往中國投資，相較去年大降11個百分點，創該調查自1992年設立以來新低。

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