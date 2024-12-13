馬化騰官媒發聲 指民企前景光明

馬化騰表示，近期，一攬子增量政策持續推出，讓廣大企業感受到推動經濟持續回升向好的堅強決心。「接下來，我們還要在政策鼓勵的方向上加大投資投入。」馬化騰稱，「相信民營企業一定會有光明的前景，中國經濟一定會乘風破浪、奮力前行」。全國政協委員、新希望集團董事長劉永好亦稱，當前，國家對民營企業的支持力度不斷加大；民營企業家要堅定發展信心，用積極的心態向新而行。

多企業家稱對中國經濟有信心

汽車企業賽力斯集團董事長張興海指出，民營企業家要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，既要堅定信心穩預期，也要進一步提升工作的積極性主動性創造性，全力推動經濟持續回升向好。身兼全國政協常委的張興海說，降準降息等政策措施出台，已經反映了加大逆周期調節力度的決心，「我們對後續的政策落實落地也更加充滿信心」。

浙江傳化集團公司董事長徐冠巨認為，一系列促進民營經濟發展壯大的舉措持續發力，極大增強了民營企業發展的信心。徐冠巨呼籲「真正把企業發展與國家命運結合起來」，堅定信心擁抱未來。