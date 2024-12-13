鄂應急無人機墜體育中心 料為翼龍2 當局指測試失控撞起重機

事發昨日上午11時9分，閉路電視片段顯示，一架無人機突然墜落荊州市奧體中心，撞擊地面一刻瞬間爆炸起火，黑色濃煙滾滾冲天，體育中心工作人員聽到爆炸聲跑往查看，消防人員隨後到場撲救。

政府指小型機 離居民區遠

目擊者：機翼落家門口

多名荊州市民現場拍下畫面，據現場相片，無人機機翼上寫着「應急」二字。河南電視台旗下「大象新聞」引述荊州市政府辦公室工作人員表示，墜落的飛機為應急管理局的「小型無人機」，並稱墜落地離居民區較遠。

《新京報》引述一名目擊者稱，這架無人機飛行期間，撞到了一台塔式起重機，之後就掉了下來，無人機機翼掉在這名目擊者的家門口。荊州市經開區應急服務中心昨稍後通報則稱，是某公司在測試固定翼無人機的過程中，無人機失控撞向「構築物」後起火；事故原因正在調查。應急管理部官方微博亦發布消息，強調墜落起火無人機為公司測試機。

一人受傷正救治

網民籲加強低空經濟風控

官方未通報此次墜落的無人機型號，不過科普博主「瘦駝」判斷是應急救援的翼龍2無人機。央視曾介紹，翼龍2屬於應急救援型號，翼展21米，有3個掛點，可掛供電、增雨、探測儀器。業界人士指出，翼龍使用渦輪螺旋槳引擎，攜帶的煤油一旦起火爆炸，可對地面造成嚴重破壞力，幸好當時體育中心沒有人群聚集。

經開區黨群工作室表示，目前已成立專門的調查組專項負責此事，最新調查結果會在官網公布。荊州經開區是當地發力低空經濟的重點地區之一。知名航空博主「航空物語」指出，體育中心在機場跑道的延長線上，是降落過程要飛過的地方；隨着低空經濟發展，各種大小型無人機的飛行小時數都會越來越多，安全問題也必然會受到更多的關注。投資博主「林耘」稱，低空經濟的風控很重要，且難免會出事故，「如果遇到故意報復社會者，石墩子、鐵馬都派不上用場」。