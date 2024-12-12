偷拍猖獗 最高法稱嚴打 發布4典型案例 涵酒店盜攝、賭博出千

「央視新聞」報道，最高法院發布的其中一宗典型案例，顯示5名被告在賓館房間安裝偷拍設備，偷拍他人性行為並製作成影片，通過即時通訊軟件發布販賣信息銷售謀利，共非法獲利逾29萬元人民幣（約31萬港元）。法院認定5人行為屬於製作、販賣淫穢物品謀利「情節特別嚴重」，判處有期徒刑10年至1年6個月不等。

最高法發布該案時強調，公民私人生活安寧和不願為他人知曉的私密空間、活動、信息屬私隱，依法不受侵犯。

另一宗案件也涉偷拍，兩名被告在電商平台購買竊照專用器材，分別安裝在3家酒店的多個房間內，使用手機App將竊照專用器材與酒店房間內Wi-Fi，和自己的手機配對連接，並透過App實時觀看。若發現酒店房間內有人發生性行為，就將相關影片和截圖下載至手機觀看，保存電腦。後被旅客發現房間內的竊照器材，報警揭發。法院以最終判處被告有期徒刑1年至1年3個月。

此外，竊照等器材還會衍生次生犯罪。例如有被告銷售用於賭博「出千」的系列主機及配件，主機外觀和普通手機一樣，側邊有改裝的微型攝像頭。內置軟件，攝像頭偷拍識別後，軟件會幫助計算玩法從而獲利。法院以非法銷售竊照專用器材罪，判處他們4年10個月至1年10個月不等的有期徒刑。

最高法有關負責人指出，此次發布的典型案例，揭露偷拍盜攝黑灰產業內幕和慣常操作，特別提醒廣大群眾增強保護意識，在工作、生活中警惕偷拍盜攝風險，提高識別、防範能力。法院稱，下一步將持續提高打擊治理非法生產、銷售、使用竊聽、竊照設備犯罪工作質效，堅決斬斷偷拍盜攝黑灰產業鏈。

民宿被揭藏鏡頭 老闆藉賣偷拍片謀利

近期，有博主揭發民宿隱藏針孔鏡頭，內媒亦發布了偷拍黑色產業鏈的報道。有指與正規酒店相比，民宿較易被偷拍，也有業者與偷拍團伙內外勾結。民宿老闆一般會將房價定得較低，且用較精緻的裝修，學校和景區附近的情趣房、網紅房、主題房是偷拍重災區。這些老闆主要靠售賣偷拍影片盈利。