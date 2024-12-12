曾收李鐵100萬 中國足協前秘書長一審判囚11年

央視片稱劉奕受賄允李鐵掌國足

在最新一輪中國足壇反貪風暴中，劉奕是核心人物之一。劉奕2019年當選中國足協秘書長前是成功的體育經紀人，被外界認為是足協第一位非體制內官員出身的秘書長。在央視的反貪紀錄片中，劉奕表示，前中國足球隊主教練李鐵曾向他行賄100萬元以買下國足帥印，他回應稱「沒問題，鐵子我肯定支持你」。咸寧市中級法院3月對李鐵案進行一審，法庭指涉案總金額近1.2億元。李鐵當庭認罪悔罪，法庭宣布擇日宣判，至今未有結果。

戚軍在十多年前的上一場足壇反腐行動中，由國家體育總局調任中國足協競賽部部長，在卡塔爾世界盃預選賽期間曾擔任國足領隊。譚海曾是最年輕的國家級裁判，2005年起執法中超聯賽，四次獲得中超「金哨」。中新社引述反腐專家表示，足球領域職務犯罪的一大特點是群體腐敗，系統內部主要領導和關鍵部門負責人串謀貪污。