曾收李鐵100萬 中國足協前秘書長一審判囚11年

【明報專訊】湖北省咸寧市中級法院昨（11日）一審公開宣判，以受賄罪對中國足球協會原秘書長劉奕（圖）受賄判處有期徒刑11年、罰360萬元（人民幣，下同，約385萬港元）。中國足球協會裁判管理部原部長譚海同日被湖北省石首市法院以受賄罪一審判處有期徒刑6年6個月、罰20萬元。中國足球協會戰略規劃部原部長戚軍則在10日被石首市法院以受賄罪判處有期徒刑7年、罰60萬元。
央視片稱劉奕受賄允李鐵掌國足
在最新一輪中國足壇反貪風暴中，劉奕是核心人物之一。劉奕2019年當選中國足協秘書長前是成功的體育經紀人，被外界認為是足協第一位非體制內官員出身的秘書長。在央視的反貪紀錄片中，劉奕表示，前中國足球隊主教練李鐵曾向他行賄100萬元以買下國足帥印，他回應稱「沒問題，鐵子我肯定支持你」。咸寧市中級法院3月對李鐵案進行一審，法庭指涉案總金額近1.2億元。李鐵當庭認罪悔罪，法庭宣布擇日宣判，至今未有結果。
戚軍在十多年前的上一場足壇反腐行動中，由國家體育總局調任中國足協競賽部部長，在卡塔爾世界盃預選賽期間曾擔任國足領隊。譚海曾是最年輕的國家級裁判，2005年起執法中超聯賽，四次獲得中超「金哨」。中新社引述反腐專家表示，足球領域職務犯罪的一大特點是群體腐敗，系統內部主要領導和關鍵部門負責人串謀貪污。