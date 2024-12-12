加國制裁疆藏前書記 外交部斥賊喊捉賊

加國稱回應華鎮壓少數民族

被制裁的8名官員分別是新疆自治區前書記陳全國、新疆自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜、全國人大常委會副委員長雪克來提．扎克爾、新疆生產建設兵團前黨委副書記彭家瑞、西藏自治區前黨委書記吳英傑、新疆公安廳前黨委書記霍留軍、西藏自治區政府副主席張洪波、統戰部前部長尤權。

加拿大全球事務部發布的新聞稿稱，制裁措施是為了回應由中國政府主導對中國少數民族和宗教人士的鎮壓。加拿大將繼續關注中國侵犯人權行為，並呼籲中國政府履行其國際人權義務。

毛寧昨回應稱，中國政府高度重視尊重和保障人權，推動中國人權事業取得巨大成就，為世界人權事業發展作出巨大貢獻，是無法否認的事實。她說，加拿大原住民仍面臨系統性種族歧視和不公正待遇，指控加方散佈所謂中國人權問題的謊言是典型的「賊喊捉賊」、「倒打一耙」。

中國駐加拿大使館發言人稱，幾千名外國政府官員、外交使節、宗教界人士、媒體學者等到訪新疆和西藏，都讚賞中國政府為保護當地多民族文化和保障宗教信仰自由作出的努力；近百國在聯合國人權理事會以單獨、共同發言等方式就涉疆、涉藏等問題支持中方立場。