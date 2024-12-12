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馬英九將訪哈爾濱 國台辦：歡迎

【明報專訊】時隔8個月，台灣前領導人馬英九將再度率團訪問大陸。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨宣布，應陸方邀請，馬英九將於本月18至26日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問哈爾濱及四川。這將是馬英九卸任後第三次訪陸，對於是否將安排會見北京高層人士，蕭旭岑稱此行不到北京，不過到哪、見什麼人依舊「客隨主便」。

蕭旭岑透過新聞稿指出，馬英九基金會甫邀請清華大學、北京大學等7所大陸大學師生團訪台，馬英九緊接着率台灣青年學子赴大陸參加活動，在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑強調，馬英九時常在各個場合重申，兩岸青年交流愈多，認識愈深入，未來衝突愈會減少，馬英九基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉。

國台辦強調盼兩岸青年常來往

國台辦發言人朱鳳蓮昨亦宣布，「馬英九先生」屆時將率台灣青年赴黑龍江、四川出席「海峽兩岸青年冰雪節」活動並參訪，歡迎馬英九再次率團來訪，將做好各項活動安排。

朱鳳蓮強調，「中國歷史悠久、文化燦爛、幅員遼闊、山川壯美，是兩岸同胞的共同家園」，兩岸青年承載着兩岸關係的未來和希望，希望兩岸同胞特別是青年朋友常來往、多走動，致力中華民族偉大復興。

相關字詞﹕國台辦 大九學堂 蕭旭岑 兩岸交流 馬英九

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