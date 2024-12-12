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雙城論壇續辦 陸委會：倘中共施壓惡化將延後

【明報專訊】台北上海雙城論壇預計17日登場，外傳因應大陸近日在台海周邊出動大批船艦演訓，台官方不排除喊停雙城論壇反制。陸委會昨宣布審查結果表示，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，台灣政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台；如果期間中共對台施壓情事惡化，將隨時延後活動。國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，希望論壇能不受干擾順利圓滿舉行。

中央社報道，陸委會副主委梁文傑昨下午宣布審查結果表示，上海訪團102人名單已通過，台北市政府要補齊一些文件之後，才會發證。梁文傑表示，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，讓台北市政府能繼續安排相關工作。但陸委會也和台北市政府溝通確認，如果這段期間中共對台施壓情事惡化，台北市政府會配合台灣政府決定，隨時延後活動。

梁文傑又指，雙城論壇從2010年以來辦了14次，但是這十幾年來，中共對台野心不變，侵擾是變本加厲。但是無論如何，台北市政府還是認為雙城論壇「有舉辦的必要」。

國民黨主席朱立倫昨日在中常會上表示，民進黨政府不應因意識形態問題，透過各種小手段讓雙城論壇受到阻礙、延宕。

本屆主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，三個分論壇規劃友善交通、河川治理及人文城市。預計由上海副市長華源率團於16日抵台參與市政行程，17日在晶華酒店辦論壇，當晚返回上海，上海訪團名單有102人。

回應陸戰機繞台

台中市長籲發揮智慧促和平

另邊廂，台中市議會昨召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員江肇國提到，這段時間解放軍機艦繞台，市長盧秀燕是否能呼籲中共不要舉辦軍事演習。對此，盧秀燕答詢，希望兩岸領導人發揮智慧，促進兩岸的和諧、和平。

相關字詞﹕盧秀燕 雙城論壇 陸委會 軍演

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