明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

解放軍大規模圍台集結 未宣軍演 台籲停挑釁 陸稱高度警惕台獨

【明報專訊】台領導人賴清德出訪結束後，解放軍雖未宣布軍演，但連日來在台海及周邊水域集結軍機船艦。台方偵測規模和活動強度不斷升高，一天內64架大陸機艦出海「四面環台」。美媒稱這是對台進行「1996年以來最大規模海上演習」，陸方昨（11日）仍未正面回應，但強調對台獨「高度警惕」，並會採取必要措施捍衛領土完整。

解放軍9日在浙江、福建設立7個空域保留區後，機艦的活動強度不斷升高。台軍方昨上午公布，10日6時到11日6時，共偵獲解放軍戰機53架次，軍艦11艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動，其中23架次越過台灣海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域，並有1架無人機的航迹已包圍台灣（見圖）。

相較於台方此前公布的解放軍動態，9日偵測大陸軍機47架次，10日增加6架次，解放軍戰機出海正逐漸升溫。在台灣的防空識別區外，近日亦有大量無人機活動。對於船艦數量，台軍方未正面回應是否突破90艘，但直言「數字非常驚人」，散佈位置超過台灣往東，在第一島鏈與第二島鏈間，企圖傳達「台海內水化」訊息。

台強調掌全面情况 能有效應處

台灣總統府發言人郭雅慧昨表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞，更為國際社會投入不安變數，呼籲大陸應善盡區域成員義務，立即停止一切挑釁行為。她又強調，台軍對於台海情况皆有全面掌握，並能有效應處，請民眾放心。

國台辦昨未正面證實軍演，但強調對台獨「高度警惕」，會採取必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞的根本利益。

路透社引述匿名美國軍方官員指出，解放軍在東海和南海的軍事活動有所增加，但與過去其他大型演習的規模一致，「我們不認為是對賴清德過境的回應」，並指出這些活動是過去幾年解放軍加強軍事演習、廣泛增加軍事活動的一部分，正導致緊張情勢升級。

專家：陸或為恫嚇故意不宣軍演

儘管大動作動員軍機艦，大陸從頭到尾都沒說出「軍演」兩字。中央社引述台灣國安人士分析4點原因，第一是這樣的部署至少要70天時間，實際目標是在美國當選總統特朗普上任前做出動作；此外宣布軍演會讓兩岸企業家峰會、雙城論壇等統戰活動籠罩在威脅陰影下；加上賴清德返台的那幾天，海况特別不好；第四是解放軍內部正在打貪清洗，海軍上將苗華遭停職接受調查等。台灣國防院助理研究員鍾志東說，大陸可能想故意不宣布，以達到恫嚇效果。另有專家稱，據信這是解放軍意在測試支配第一島鏈的能力；此舉不僅劍指台灣，同時也恫嚇日本、韓國、菲律賓及南海地區國家。

中國大陸外交部發言人毛寧昨回應台海局勢相關問題提問時重申，破壞台海和平穩定的是「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持。毛寧指出，堅持一個中國原則是維護台海和平關鍵所在。中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，重申台灣問題是中美關係中第一條不可踰越的紅線，這是中方一貫立場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕解放軍 領土完整 台軍 軍演 兩岸局勢

上 / 下一篇新聞