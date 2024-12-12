解放軍大規模圍台集結 未宣軍演 台籲停挑釁 陸稱高度警惕台獨

解放軍9日在浙江、福建設立7個空域保留區後，機艦的活動強度不斷升高。台軍方昨上午公布，10日6時到11日6時，共偵獲解放軍戰機53架次，軍艦11艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動，其中23架次越過台灣海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域，並有1架無人機的航迹已包圍台灣（見圖）。

相較於台方此前公布的解放軍動態，9日偵測大陸軍機47架次，10日增加6架次，解放軍戰機出海正逐漸升溫。在台灣的防空識別區外，近日亦有大量無人機活動。對於船艦數量，台軍方未正面回應是否突破90艘，但直言「數字非常驚人」，散佈位置超過台灣往東，在第一島鏈與第二島鏈間，企圖傳達「台海內水化」訊息。

台強調掌全面情况 能有效應處

台灣總統府發言人郭雅慧昨表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞，更為國際社會投入不安變數，呼籲大陸應善盡區域成員義務，立即停止一切挑釁行為。她又強調，台軍對於台海情况皆有全面掌握，並能有效應處，請民眾放心。

國台辦昨未正面證實軍演，但強調對台獨「高度警惕」，會採取必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞的根本利益。

路透社引述匿名美國軍方官員指出，解放軍在東海和南海的軍事活動有所增加，但與過去其他大型演習的規模一致，「我們不認為是對賴清德過境的回應」，並指出這些活動是過去幾年解放軍加強軍事演習、廣泛增加軍事活動的一部分，正導致緊張情勢升級。

專家：陸或為恫嚇故意不宣軍演

儘管大動作動員軍機艦，大陸從頭到尾都沒說出「軍演」兩字。中央社引述台灣國安人士分析4點原因，第一是這樣的部署至少要70天時間，實際目標是在美國當選總統特朗普上任前做出動作；此外宣布軍演會讓兩岸企業家峰會、雙城論壇等統戰活動籠罩在威脅陰影下；加上賴清德返台的那幾天，海况特別不好；第四是解放軍內部正在打貪清洗，海軍上將苗華遭停職接受調查等。台灣國防院助理研究員鍾志東說，大陸可能想故意不宣布，以達到恫嚇效果。另有專家稱，據信這是解放軍意在測試支配第一島鏈的能力；此舉不僅劍指台灣，同時也恫嚇日本、韓國、菲律賓及南海地區國家。

中國大陸外交部發言人毛寧昨回應台海局勢相關問題提問時重申，破壞台海和平穩定的是「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持。毛寧指出，堅持一個中國原則是維護台海和平關鍵所在。中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，重申台灣問題是中美關係中第一條不可踰越的紅線，這是中方一貫立場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676