礙高質量發展 藏前書記吳英傑雙開

「落馬」時已轉任全國政協文化文史和學習委員會主任的吳英傑長期在西藏工作，與多名被查「老虎」曾有工作交集，包括今年1月被查的西藏自治區副主席王勇。通報指吳英傑大肆插手工程項目，嚴重影響西藏高質量發展；違規接受宴請；收受禮品禮金，利用職權為親屬謀求特殊待遇；違規干預執紀執法；家風不正，對家屬失管失教；利用職務便利為他人在工程承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。

前副中宣部長張建春以權謀私

現年59歲的張建春曾在中央組織部工作，2020年起出任中宣部副部長，任上被查。通報指他接受可能影響公正執行公務的宴請、住宿和旅遊等活動安排，借用管理和服務對象的住房，無償接受服務；違規收受禮品禮金，利用職權為他人謀取利益，親屬收受財物；為他人在企業經營、業務承攬、職務晉升等方面牟利並受賄。

中共中央批准開除二人黨籍及公職（雙開），收繳違法所得，移送檢察機關依法審查起訴。

內蒙人大前副主任王波涉貪踢出黨

中紀委通報王波「罪狀」包括接受私營企業主提供的住房、宴請和服務安排；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；通過民間借貸獲取大額回報，違規從事營利活動，利用職權為親屬經營活動謀取利益；利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面牟利。66歲的王波一直在內蒙工作至2022年卸任，曾因2016年32人遇難的礦難事故被處分。