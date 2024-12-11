彭博：中國限制無人機零件出口美歐

知情人士還說，美國多個政府部門正密切關注這一問題，國務院和商務部已經或計劃聯繫受影響的本國企業，協助尋找無刷電機、電池和磁鐵的替代供應。有關管制將影響西方軍援烏克蘭關鍵的無人機領域。中美政府尚未置評。

美國12月對中國高頻寬記憶體（HBM）晶片和半導體設備出口實施新限制，作為反制，中國禁止向美國軍方出售軍民兩用物項及多種高科技材料，並擴大制裁名單。此外，中國的回應做法也仿效美歐制裁的「域外效力」，規定境外企業同樣適用禁令。牛津互聯網研究所科技政策研究員Keegan McBride表示，中國的出口限制可能引發韓國、日本或其他國家供應商的競爭。

大疆道通或被禁在美售無人機

另據路透社報道，美國聯邦眾議院預定本周稍晚投票表決一項年度軍事法案，若通過，中國無人機製造商大疆創新科技（DJI）和道通智能（Autel Robotics）可能被禁止在美國市場銷售新的無人機。

華反制美國施簽證限制

中美在其他領域也持續交鋒，中國外交部發言人毛寧昨日表示，美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，中方依據《對外關係法》、《反外國制裁法》有關規定，決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。