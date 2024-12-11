與會代表倡中國更積極促消費增就業擴需求

盼華續成全球經濟「動力源」

財政部副部長廖岷表示，與會代表肯定和支持中方近期實施的一攬子增量政策，希望中國繼續成為全球經濟增長的「穩定器」和「動力源」，並分享中國經濟增長與發展的經驗。

他們認為，中國經濟增速雖有所放緩，但有很大的宏觀政策空間；中國正在從投資驅動的增長模式向消費和創新驅動的增長模式轉型，需在收入分配、社會保障、營商環境、投融資方式、新技術運用等多個領域結構性改革，持續提高生產率，提升中期增長願景，帶動中國經濟走上高質量和可持續增長的軌道。

新華社報道，昨日會見習近平時，代表外方發言的新開發銀行行長羅塞芙、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界銀行行長彭安傑、世貿總幹事伊維拉等人表示，看好中國發展前景，當前世界經濟形勢面臨諸多困難挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上；世界各國將目光投向中國，希望並相信中國將繼續發揮世界經濟增長最重要引擎作用。