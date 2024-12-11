明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

與會代表倡中國更積極促消費增就業擴需求

【明報專訊】中國財政部前晚舉行吹風會，介紹中方前日與10個主要國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會情况，國際組織負責人建議中方進一步開放現代服務業，提供更多投資工具；建議中國更加重視經濟增長，在促進消費、增加就業、提供全民社會保障等方面採取更多有效措施予以積極應對，進一步擴大總需求，提高經濟韌性。

盼華續成全球經濟「動力源」

財政部副部長廖岷表示，與會代表肯定和支持中方近期實施的一攬子增量政策，希望中國繼續成為全球經濟增長的「穩定器」和「動力源」，並分享中國經濟增長與發展的經驗。

他們認為，中國經濟增速雖有所放緩，但有很大的宏觀政策空間；中國正在從投資驅動的增長模式向消費和創新驅動的增長模式轉型，需在收入分配、社會保障、營商環境、投融資方式、新技術運用等多個領域結構性改革，持續提高生產率，提升中期增長願景，帶動中國經濟走上高質量和可持續增長的軌道。

新華社報道，昨日會見習近平時，代表外方發言的新開發銀行行長羅塞芙、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界銀行行長彭安傑、世貿總幹事伊維拉等人表示，看好中國發展前景，當前世界經濟形勢面臨諸多困難挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上；世界各國將目光投向中國，希望並相信中國將繼續發揮世界經濟增長最重要引擎作用。

上 / 下一篇新聞