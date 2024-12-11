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晤10國際經濟組織高管 向特朗普政府喊話 習：關稅戰科技戰不會有贏家

【明報專訊】年度中央經濟工作會議舉行前夕，國家主席習近平昨在北京會見國際經濟組織負責人，強調中國有信心實現全年增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。習近平呼籲世界各國相互把對方當作伙伴而非對手，並公開向美國特朗普政府喊話，警告「關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家」。

習近平昨在人民大會堂會見來華出席「1+10」對話會的主要國際經濟組織負責人。他們包括（金磚國家）新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世貿總幹事伊維拉、聯合國貿發會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特、亞投行行長金立群。

習近平在會面中闡述中美關係的中方原則立場，強調願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝着穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方同中方相向而行。他稱，關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家；中國將堅決維護好自己的主權、安全、發展利益。

美國候任總統特朗普明年1月上台，外界預料他將向中國商品加徵關稅，持續對華科技制裁。特朗普上周五對美國全國廣播公司表示，他和習近平「自3天前以來一直在相互溝通」，但沒有透露討論內容。中方未證實「習特溝通」。

提中國近期舉措 充分信心實現增長目標

新華社報道，習近平昨就世界經濟、中國經濟、全球經濟治理等國際經濟組織關心的問題作出回應。他介紹了中共二十屆三中全會有關情况，特別是中國近期出台的系列重要舉措，習指出「中國有充分信心實現今年經濟增長目標」，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用，並將持續擴大對外開放，主動對接國際高標準經貿規則。

周一召開的中央政治局會議分析研究2025年經濟工作，敲定來年經濟工作新動向；緊接而來的中央經濟工作會議將於日內舉行，制定明年經濟政策、部署重點任務。

稱「中國好，世界才會好」

各國應互依存不應視風險

習近平指出，各國經濟各有各的難處，應合作建設開放型世界經濟體系，堅持創新驅動，把握數字經濟、人工智能、低碳技術等重要機遇，創造經濟增長新的動力源。「搞小院高牆、脫鈎斷鏈，既損人也不利己。中方始終認為，中國好，世界才會好；世界好，中國會更好」。他稱，各國應該把經濟上的相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，而不應該視為風險。

關於全球經濟治理，習近平希望國際經濟組織積極參與和推動全球經濟治理體系改革，構建更加公正合理的全球經濟治理體系，反映世界經濟格局發展變化，增加全球南方國家代表性和話語權。他說，各方在這方面已達成了一些共識，關鍵是要把願景變為現實。

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