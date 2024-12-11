失蹤13年尋回已成人母 「收留」失常女碩士產子 農民涉姦被捕

據當局最新通報，現年45歲的卜女在2008年碩士畢業後，因精神異常多次在多家醫院接受治療，2011年5月從家中走失；同年8月，青城鎮石疊村郭姓女村民（現年78歲）在本村附近發現卜女，數日後另一村民張某（現年46歲）把卜女帶回家中，目前兩人育有一對子女。

是否拐賣非法拘禁待查

通報稱，卜女是否被拐賣、被非法拘禁仍有待進一步調查，對其他涉嫌違法犯罪、失職失責等問題，和順縣將依法依規嚴厲懲處。

尋親志願者朱玉堂此前發片記錄了找回失蹤者「花花」（卜某暱稱）的過程，他表示收到求助信息後11月25日在青城鎮石疊村找到了「花花」，當時「花花」面容憔悴，身邊有一對兒女。朱玉堂隨即將「花花」接到縣城休養，在當地警方的幫助下，和失蹤者父母以DNA驗親，證實「花花」就是當年走失的卜女，她原名卜小花。「花花」家人表示，她2008年在燕山大學獲得工學碩士學位，因未及時換領身分證無法報考博士，出現思覺失調。

疫情全民接種 輿論質疑「找不到」瀆職

村民張某被捕後，自稱其侄女的女子在網絡直播表示，「花花」也有清醒的時候，但她沒有離開，「因為她是一個對社會、對國家無用的人！哪個單位會用一個精神病患者？如果不是我二叔收留，她現在死活都不知道！」言論引來網民猛烈抨擊。

2022年轟動一時的徐州豐縣「鐵鏈女」生育八孩事件，當局最初稱無違法情况，最終在民間質疑聲浪中，以虐待和非法拘禁對「鐵鏈女」丈夫董志民重判9年。

內地輿論熱議卜女案，除了警方最初稱卜女被「收留」外，還因事件經歷全國人口普查，新冠疫情期間晉中市推動全民疫苗接種，官方卻「找不到」卜女，被懷疑背後涉及包庇、瀆職問題。