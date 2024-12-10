安檢升級排長龍惹民怨 廣州地鐵昨晚「鬆綁」

入站需「人過門、物過機」

廣州地鐵前天下午兩次在微博發文，表示進入地鐵站需要「人過門、物過機」，攜帶物品須接受X光機檢查。廣州地鐵提醒乘客預留充足時間配合安檢，早晚高峰時段進站需時可能較往日更長。據「極目新聞」等內地媒體報道，廣州地鐵前天起施行「一人一檢」，接受人工安檢的乘客人數增加；多名市民表示，原本以前1分鐘可以完成的安檢，如今在早高峰期間甚至需要半小時。有市民表示，進地鐵安檢必須一個一個過，連衣褲口袋中的鎖匙、手機等物件也須檢查。

廣州地鐵安檢突然加强，自周日起被民眾狂罵。有不少網民表示，大排長龍導致上班遲到被罰，不滿廣州地鐵未有及時通知。有網民號召撥打投訴熱線等方式反對地鐵安檢升級。廣州地鐵官方客服表示，目前的安檢方式要持續多久，尚未接到通知，已記錄市民投訴。

民憤日漸激烈之下，據《南方日報》報道，廣州地鐵昨下午晚高峰時段的安檢嚴格程度已恢復至日常水平。

關於廣州地鐵安檢升級起因眾說紛紜。有說法稱加强安檢是為了配合周日的廣州馬拉松，但安檢强度到周一仍未見下降。另有稱廣州地鐵安檢近日曾搜獲子彈，又有官員暗訪時成功帶刀蒙混過關等。大部分意見認為，廣州地鐵安檢升級受上月珠海車撞人案影響。