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假學歷內地生遭港大退學 中介涉擅自偽造 退還75萬

【明報專訊】內地生靠假學歷入讀本港大學風波再新增個案，江蘇南京的李女士表示，她的孩子9月遭香港大學勒令退學，當初聲稱「包錄取」的中介機構「索沃教育」承認偽造美國高中學歷和IB（國際預科文憑考試）成績並退還70萬元（人民幣，下同，約74.9萬港元）服務費，李女士不服並索償200萬元（約214萬港元）。香港大學昨日回覆本報查詢時未就該個案作出評論，表示校方嚴肅處理涉及虛假文書的個案。

未評個案 港大：嚴肅處理假文書

據「荔枝新聞」周日報道，李女士2022年在南京一場由留學中介機構組織的港澳留學推介會上接觸了「索沃教育」，對方稱提供國際知名高校「包錄取」服務，不成功不收費。李女士與「索沃教育」簽訂「香港本科高端VIP申請服務合同」，支付25萬元訂金；2022年12月收到港大錄取通知書，李女士再支付45萬元。李女士的孩子2023年9月順利入學，但在今年10月被校方判定偽造申請材料，錄取資格被撤回、學生身分被終止。

李女士表示，孩子在內地讀高中，事發前對「索沃教育」偽造美國高中畢業和IB成績毫不知情。李女士出示文件顯示，港大「收到確鑿證據」證明IB成績是偽造，學生也未能在10月14日的審查會議作合理解釋，兩日後收到退學通知。

律師：倘隱瞞致損失 可索償

對此，李女士向「索沃教育」討要說法，對方「二話不說」將70萬元中介費全額退還，但將偽造學歷的責任全部推給一名負責為學生準備申請文書的職員。「索沃教育」表示，李女士索償金額過高無法應允，可循法律途徑解決。李女士報警求助，當地市場監督管理局表示正展開初步調查，若發現商家違規將立案處理。江蘇律師倪韶鳳表示，如果因商家隱瞞、虛構事實導致產生損失，消費者可主張購買該服務金額3倍以內的賠償。據《瀟湘晨報》報道，「索沃教育」的關聯企業南京索沃企業管理有限公司已於11月因登記地址無法聯繫被列作經營異常。

本報早前報道，內地留學中介稱，為多名涉嫌造假的港校學生辦理退學，保證「無手尾」，更稱校方允許學生退學而非直接報警是「睜隻眼閉隻眼」。本報記者曾向香港大學及香港中文大學查詢，本學期是否出現退學人數異常，兩間大學均未作正面回應，强調對不誠實行為零容忍。

相關字詞﹕香港大學 造假 學歷

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