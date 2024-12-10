解放軍設空域保留區 台軍：已設應變中心

綜合中央社等台媒報道，台國防部昨發布新聞稿稱，解放軍宣布將於9日起至11日止，在浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。台方稱，此舉疑似將會軍事演訓。台國防部已於昨上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密掌控敵情，保持高度戒備。

台國防部指出，這是解放軍首次在如此廣泛的區域內展開軍事演習，涵蓋第一島鏈的整個範疇，對台灣周邊安全造成重大威脅。

消息：陸部署近90艦艇

另據路透社昨引述台灣高階安全官員報道，中國大陸目前在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約三分之二為軍艦。該安全消息人士表示，這次部署規模更勝於今年稍早的「聯合利劍 2024-A」和「聯合利劍 2024-B」演習。

台軍方面指出，台灣各戰略要地已啟動「戰備操演」，台灣的海軍艦艇與海巡船正密切監控解放軍動態。台海巡署昨亦表示說，第一時間部署巡防艦船，採一對一平行對應大陸海警船，全程嚴密監控應處。

在北京，外交部發言人毛寧昨強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。