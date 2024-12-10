晤國際經濟組織 李強：有國家動輒增關稅

今屆對話會主題是「凝聚發展共識、促進全球共同繁榮」。新華社報道，出席的國際經濟組織代表包括新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿易與發展會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特，和亞洲基礎設施投資銀行行長金立群。

李強在開場發言時稱，經濟全球化和多邊主義當前受到阻礙和挑戰，有關的不確定性對世界經濟運行造成了極大干擾。眼下一些國家動輒加徵高額關稅，築起了保護壁壘，貿易限制措施愈來愈多。他表示，2020年以來，全球新增的歧視性貿易投資措施年均增長5600多項。

李強稱，中方主張實現多邊主義，強調要共同促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，各國應和睦相處、共同發展。

王毅：續與各國推動全球人權

另據外交部網站消息，外交部長王毅昨向經濟、社會及文化權利國際對話會發表書面致辭。他表示，要堅持真正的多邊主義，尊重各國自主選擇的人權發展道路，在平等和相互尊重基礎上增進對話合作；要加強團結協作，推動發達國家為發展中國家提供更大力度支持，確保不讓任何人掉隊。

王毅表示，中國將繼續與各國和聯合國機構一道，秉持全人類共同價值，倡導以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，推動全球人權事業健康、可持續發展。