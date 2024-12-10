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專家：AI滋生新型侵權行為

【明報專訊】經典國產老劇被AI（人工智能）「魔改」的影片在網絡熱傳。專家指出，AI技術確實帶來許多積極作用，但也滋生很多新型侵權行為，為新型侵權提供了更有力的工具和手段。

「央視新聞」報道，中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙占領認為，工具和手段本身並不構成侵權，因為工具往往是中立的。這種「魔改」影片往往使用原來影視劇中的部分片段，使用原來影視劇中某些人物形象，可能會涉及侵犯明星的肖像權。

青年劇作家、導演向凱認為，影視經典既是一代人的共同記憶，也是文化傳承的載體。如果《三國演義》張飛等人物形象被肆意扭曲，甚至被「魔改」成為與原著精神內核相悖的形象，是對經典的褻瀆。他說，「這些經典作品劇本的創作周期都有好幾年，導演也付出了很多精力。現在通過AI技術改編，把原創者表達的內涵、思想都改變了，違背了原創者的初心。」

「南方網」發表評論文章稱，AI是一把雙刃劍，其帶來的機遇與潛在的風險並存。如果一些創作者為吸引眼球，過度追求新奇和搞笑，而徹底扭曲了原著的精神內核，異化為沒有邊界的惡搞，那就不僅達不到幽默的效果，還容易對原作品和表演者的形象造成損害，甚至涉嫌侵權，帶來法律風險。

文章指出，相關部門應加快完善相關法律法規，明確AI技術應用邊界，強化監管力度。

相關字詞﹕侵權 肖像權 專家 AI（人工智能）

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