悟空騎鐵騎 甄嬛亂槍射 黛玉打寶玉 AI「魔改」短片風靡 官方指褻瀆令清理

「魔改」三結義 對白嘴形逼真

「央視新聞」昨報道，在網上熱傳的片段中，皇上狠狠打了甄嬛一巴掌，下一個鏡頭本應是甄嬛跪下認錯，結果熹貴妃突然抽出一把突擊步槍向皇帝掃射；上一秒還是孫悟空一氣之下返回花果山的經典橋段，下一秒孫悟空和沙悟淨就騎上電單車揚長而去。在對桃園三結義經典橋段的「魔改」中，原本是「喜歡結交天下英雄豪傑」被改成「最愛結交地痞流氓」。影片中角色說台詞時，嘴形幾乎看不出任何破綻，足以以假亂真。

平台現大量「魔改」教學

其實「魔改」電視劇不是新鮮事，素來就有經典影視劇的改編，但此前更多是對相關橋段的剪輯、配音等操作。早在2006年，導演陳凱歌的電影《無極》被網民剪輯成「一個饅頭引發的血案」。此惡搞短片在網絡上迅速傳播，惹來陳凱歌不滿並揚言訴訟，最終以改編者道歉收場。

人工智能的出現為影視創作帶來前所未有的變革，有自媒體用AI做了42個「魔改」影片，輕鬆獲18萬粉絲；某平台上的一段「魔改」《甄嬛傳》的短片，點讚數高達26.3萬，還插播了廣告；受「魔改」經典熱的推動，相關平台上也出現了大量如何用AI「魔改」影視作品的教程。

網民：看多了 忘了原本內容

對此，有網民表示：「剛開始看覺得還挺搞笑，後來看多了，我都想不起來這些經典場景本來是什麼內容了。這些視頻過多追求出其不意，沒有底線地修改經典，傳遞的價值觀大都是錯誤的，我覺得是過度娛樂了。」

廣電總局：衝擊傳統文化認知

廣電總局網絡視聽司7日發布《管理提示（AI魔改）》指出，近期AI「魔改」影片以假亂真、「魔改」經典現象頻發。如《甄嬛傳》變身「槍戰片」，《紅樓夢》改成「武打戲」等。《管理提示》認為，這些短片為博流量，毫無邊界褻瀆經典影視角色，衝擊傳統文化認知，與原著精神內核相悖，且涉嫌構成侵權行為。

廣電總局要求各相關省局督促轄區內短片平台排查清理AI「魔改」影視劇的短片，並於今天反饋工作情况。同時嚴格落實生成式人工智能內容審核要求，舉一反三，對各自平台開發的大模型或AI特效功能等自查，對在平台上使用、傳播的各類相關技術產品嚴格准入和監看，對AI生成內容作顯著提示。

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