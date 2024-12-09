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研究：30萬年前華龍洞人 全東亞最早向智人演化

【明報專訊】安徽池州東至縣昨舉行華龍洞遺址學術研討會，聯合考古發掘隊發布華龍洞遺址的考古進展，確認華龍洞人是東亞地區最早向智人（現代人）演化的古人類。

「央視新聞」報道，華龍洞遺址1988年底發現。遺址所在的東至縣堯渡鎮汪村，位於長江南岸。研究人員推測，該處曾為洞穴，因此命名其為華龍洞，「華」寓意中國，「龍」寓意祖先。

面部下頜呈智人特徵 現下巴雛形

2013年以來，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、安徽省文物考古研究所、東至縣文化和旅遊局等組成聯合考古發掘隊，進行多次系統發掘。通過同位素測年、動物群組成分析及地層對比等多種方法的綜合研究，聯合考古發掘隊確定華龍洞古人類生存時間為距今約30萬年。

華龍洞人的面部和下頜部已開始向智人演化，面部扁平、眼眶較高、頭骨纖細化，並出現智人標誌特徵——下巴的雛形。華龍洞人是迄今東亞地區呈現出智人特徵最多、年代最早的從古老型人類向智人過渡的古人類。

新華社引述中國科學院院士、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所所長徐星認為，華龍洞遺址對揭示現代人在東亞大陸的出現過程、解答現代人起源等問題具重要價值；同時增加人們對中國百萬年人類史的認識，有助了解「我們從哪裏來，到哪裏去」。

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