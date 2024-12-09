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珠海撞人案近月 市長請辭「80後」吳澤桐暫接替

【明報專訊】廣東省珠海市人大常委會會議昨決定，接受珠海市長黃志豪、副市長謝仁思辭職，並免去謝仁思的珠海市公安局局長職務。同時，任命「80後」吳澤桐（圖）為珠海副市長、代理市長，任命東莞前公安局長喬雷為珠海副市長兼公安局長。

珠海人大常委會微信公眾號昨日宣布有關消息，但未就辭職、免職決定通報原因。

11月11日晚間，珠海體育中心發生駕車撞人案件，導致35人死亡，43人受傷留院。根據內地黨政領導幹部問責規定，轄區發生特別重大（死亡30人以上）事故、事件、案件，失職主管官員會被責令公開道歉、停職檢查、引咎辭職、責令辭職、免職等。按照有關規定，免職是不具懲戒性質的人事調整，而撤職屬於懲戒措施，屬行政處分。

公開資料顯示，黃志豪現年54歲，曾任廣東金融辦副主任、佛山副市長、惠州副書記、廣東農信社書記等職，2021年調任珠海市長。被免職的謝仁思（55歲）曾在廣東公安廳工作，11月撞人事件發生後，曾指揮市內多次突擊治安檢查行動。

接替的吳澤桐1980年出生，汕頭人，是內地少有的「80後」正廳級官員。他畢業於華南理工，獲管理學學士、碩士學位，曾被公派美國匹茲堡大學學習獲MBA學位，之後任職廣東發改委辦公室。2016年，36歲的吳擔任梅州副市長（副廳級），2021年調任雲浮市委常委、副市長，直至此次獲委新職。

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