拆華為中興電訊設備 美擬再撥款234億

【明報專訊】美國眾議院定於本周就一項年度國防法案投票，法案包括為美國電訊公司撥款逾30億美元（約234億港元），用於從美國無線網絡中移除中國電訊公司華為和中興公司生產的設備，以應對安全風險。
路透社昨報道，一份1800頁的文本上周六（7日）晚間發布，包括針對中國的其他條款，其中包括要求就中國逃避美國國家安全法規的行為交報告，並對中國生物技術能力現狀進行情報評估。
美國聯邦通信委員會表示，拆除不安全設備估計耗資49.8億美元（約388億港元），但國會之前僅批准19億美元用於「拆除更換」計劃。
另促評估華生物技術 眾院本周表決
美國聯邦通信委員會主席傑西卡．羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）此前再次呼籲美國國會提供緊急額外資金，稱更換126間運營商網絡設備的計劃面臨30.8億美元的資金缺口。她警告說，資金短缺可能導致一些農村網絡關閉。
美國國會2019年責成聯邦通信委員會，要求接受聯邦補貼的美國電訊運營商清除其網絡的中國電訊設備。白宮2023年要求為此撥款31億美元。
參議院商務委員會主席瑪麗亞．坎特韋爾（Maria Cantwell）稱，計劃資金和區域技術中心5億美元的資金，將由聯邦通信委員會一次過拍賣AWS-3頻段的先進無線頻譜所得資金支付，以幫助滿足無線消費者日益增長的頻譜需求。
就美方擬移除現正使用的華為和中興設備，中國外交部此前多次表示，這並不能改善美國網絡安全狀况。外交部亦強調，敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指摘，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美國正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。