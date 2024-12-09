拆華為中興電訊設備 美擬再撥款234億

路透社昨報道，一份1800頁的文本上周六（7日）晚間發布，包括針對中國的其他條款，其中包括要求就中國逃避美國國家安全法規的行為交報告，並對中國生物技術能力現狀進行情報評估。

美國聯邦通信委員會表示，拆除不安全設備估計耗資49.8億美元（約388億港元），但國會之前僅批准19億美元用於「拆除更換」計劃。

另促評估華生物技術 眾院本周表決

美國聯邦通信委員會主席傑西卡．羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）此前再次呼籲美國國會提供緊急額外資金，稱更換126間運營商網絡設備的計劃面臨30.8億美元的資金缺口。她警告說，資金短缺可能導致一些農村網絡關閉。

美國國會2019年責成聯邦通信委員會，要求接受聯邦補貼的美國電訊運營商清除其網絡的中國電訊設備。白宮2023年要求為此撥款31億美元。

參議院商務委員會主席瑪麗亞．坎特韋爾（Maria Cantwell）稱，計劃資金和區域技術中心5億美元的資金，將由聯邦通信委員會一次過拍賣AWS-3頻段的先進無線頻譜所得資金支付，以幫助滿足無線消費者日益增長的頻譜需求。

就美方擬移除現正使用的華為和中興設備，中國外交部此前多次表示，這並不能改善美國網絡安全狀况。外交部亦強調，敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指摘，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美國正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。