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台歌手指陸收買網紅 涉事者斥設局誹謗

【明報專訊】台灣說唱歌手「閩南狼PYC」陳柏源日前講述他在大陸讀書、經商時遇到的統戰手段，公開與大陸官員、在陸台人的對話。影片上周五（6日）發布後引發關注，陳柏源上周六表示被大量網民批評，在「抖音」等多個內地社交平台的帳號也遭封禁。陸委會表示，相關狀况恐涉及反滲透法、兩岸條例，台灣政府密切關注。

擁有過百萬粉絲的台灣YouTube博主「攝徒日記Fun TV」上周五發布「中國統戰紀錄片上集」，陳柏源在片中與《海峽導報》社長助理林靖東、福建武夷山統戰部官員等人通話，對方表示歡迎台人訪陸，可安排參觀行程、提供差旅費用，又提到早前被國台辦表揚有助兩岸交流的台灣網紅鍾明軒。在大陸發展的台灣跆拳道教練李東憲在片中表示，可「幫忙操作」陳在島內服役時拍下的軍營影片。

林靖東昨在facebook發帖稱，「那個人」曾哭訴服兵役時遭欺凌，沒想到對方全程偷拍，否認報社與鍾明軒的聯繫，指陳柏源誹謗。李東憲則在「抖音」發片回應稱，被陳柏源設局「造謠祖國的政策與兩岸正常的交流」。

昔標榜愛國 今稱在陸發展遇挫

陳柏源憑《中國老總》一曲走紅，之後又創作支持內地當局疫情管控的《全閩抗疫》、慶祝福建號航母下水的《福建艦》。陳柏源以閩南語說唱獨具特色，其台灣出身和愛國態度也為其贏得內地網民認可，曾登上央視、湖南衛視演唱。

陳柏源表示，他希望在說唱音樂一展拳腳，但經紀公司未按承諾分紅；在大陸成立的音樂公司被合伙人據為己有，更被對方以「台獨」攻擊。這些經歷讓他忍無可忍，決定公開經歷。

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