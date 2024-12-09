王金平新論倡兩岸「分治不分立」 藍營讚合憲 綠營批即一國兩制

王金平：治權互不隸屬 主權同而不分

綜合《聯合報》等台媒報道，王金平日前成立的跨黨派智庫「中道和平聯盟」昨在台北國際會議中心舉行和平宣言倡議大會盟。王金平表示，世界和平是大家共同追求的目標，但要達成這個理想，必須從自身做起，第一步是實現兩岸和平，希望島內和平能帶動兩岸和平，兩岸和平帶來島內和諧。他稱，多年來在各界領袖努力下，兩岸關係朝存異求同的道路前進，今天無理由不在前人打造的基礎上，繼續為下一代開拓和平發展的空間，保障下一代繁榮昌盛的未來。他稱，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實狀態，但不否定歷史情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

就台海現狀，王金平認為，兩岸局勢惡化既因國際環境變化，亦因意識形態制約，更多是因兩岸交流陷入停頓產生誤解及對立。

對於王金平的論述，新北市長侯友宜表示，兩岸交流一定要對等、尊嚴、友善，才能夠朝和平路線前進。國民黨表示，在當前局勢緊張之際，盼引發更多善意論述，累積兩岸更大善意。

藍營稱直面「未統一」 較黨中央務實

王金平表示，李登輝1996年就職典禮中提出兩岸「化異求同，才能真正解決國家統一的問題，謀求中華民族的共同福祉」，在當下更值得借鑑。有藍營人士指出，王金平作為國民黨本土派代表，能回到當年李登輝創設國統會的背景，直接面對憲法前言「兩岸尚未統一」的重點，比目前國民黨中央更勇於面對兩岸當前問題；如今王的論述直接面對「一中」與「統一」，恐怕民進黨聽了更刺耳。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，王金平的倡議與馬英九主張「主權互不承認，治權互不否認」、「兩岸不是國與國關係」一致，都堅守台人利益，回歸憲法，正視憲法一中，兩岸分治的事實，認同兩岸同為中華民族，值得高度肯定，希望賴清德為台人福祉放棄「新兩國論」的台獨路線。

另邊廂，綠營方面也有回應。民進黨發言人卓冠廷表示，民進黨支持健康有序的兩岸交流立場一直沒有改變，其他沒有回應。民進黨立委沈伯洋則批評，王金平所言就是一國兩制，台灣與中國主權互不隸屬，「請不要再用話術欺騙台灣人」。

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