華漁船18人索馬里遭劫持 全員暫平安 贖金234萬未談攏

安保串通海盜 索馬里稱調查

美聯社引述一名索馬里官員稱，這艘船目前被扣押在邦特蘭（Puntland）半自治州的沙豐（Xaafuun）地區，有該船的安保人員參與劫持。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，劫持者手持AK-47衝鋒槍和機關槍等武器。

歐盟為打擊海盜組建的海軍「阿塔蘭特行動」（Eunavfor Atalanta）發表聲明，證實索馬里海事當局已就此事通報，並表示調查發現這艘船仍被武裝分子控制。聲明亦稱船員共有18人，目前無人受傷。

一名知情的當地商人對美聯社表示，劫持發生時船上只有兩名警衛。該商人說，該船擁有邦特蘭政府發放的許可證，可在索馬里水域運營；擁有這種許可證的船共10艘，許可證有效期為3年。劫持者最初將這艘船押至努加爾（Nugaal）地區的吉夫勒（Jifule）。此後，該船在多個地點之間轉移，目前據報停靠在位於埃勒區（Eyl）管轄的沿海村莊馬拉亞（Maraya）。

知情人士：海盜叫價780萬被拒

另據法新社報道，索馬里警方和當地官員上周六表示，索馬里海盜已提出支付贖金要求，以釋放漁船及18名船員。索馬里警官穆罕默德．迪尼指出，「海盜正在把船帶至海岸……他們正在為中國船尋找一個安全的地方」。迪尼稱，該船被僱來保護海上安全的人劫持，其他海盜趕來與他們裏應外合，現在他們要求付給贖金才能釋放該船。

當地知情人士阿里．瓦爾薩姆稱，一間代表漁船的索馬里公司曾提出支付30萬美元贖金，惟遭海盜拒絕。另有消息指出，劫持者最初索要500萬美元（約3900萬港元），但後來有人提出100萬美元（約780萬港元）贖金，不過該要求被拒絕。索馬里當局仍未證實上述說法，僅表示正調查。

劫持地點位於中國海軍活動的海域。2008年底以來，中國海軍在亞丁灣以及索馬里北部海岸附近水域打擊海盜，為來往非洲和中東地區的中國商船護航。