拆局：巨資建車路雲一體系統 重構城市運作

20城市試點至年底料斥6000億

料2026催生10萬億元市場

具體投資方面，是建設「車路雲（智能車、智慧道路、雲端）一體化」系統，需要投入巨額資金建設智能化路側基礎設施、網絡中心。財新網引述系統集成商測算，一個路口的探測硬件、工程、維護、軟件等改造成本逾100萬元（人民幣，下同）。比如北京政府年中發布「車路雲一體化」基建招標公告，首期投資額為99.39億元，改造6050個路口及建設網絡中心。

「車路雲一體化」首批試點名單7月公布，涉及北京、武漢等20個重點城市；預計到2024年底，中央及地方政府投資總金額超6000億元，以超長期國債支持。業界預期到2026年，試點或擴至50座城市，囊括20餘家車企，催生10萬億元巨大市場。

一個多月前，工信部長金壯龍宣告，中國智能網聯汽車產業體系已基本形成，建成涵蓋基礎晶片、傳感器、計算平台、底盤控制、網聯雲控等在內的完整產業體系。

更精準控制行車 提高土地使用效率

目前未經改造的道路已可無人駕駛，為何還要打造智慧道路？新華社《瞭望》周刊報道，試搭過Robotaxi（無人駕駛出租車）的人普遍感到「有點傻」，不會主動換車道超車、路口過早減速、整體行駛速度慢。專家指出，基於單（輛）車智能方案，Robotaxi感知能力受限，響應更為保守。

簡單來說，一輛智能車是一台電腦，將車納入智慧道路網中，獲取道路信息、感知周圍人車路等環境信息，能減輕智能車算力負擔，打破其能力局限，實現超視線距離感知、解決視覺盲區問題。比如已應用的交通燈信息實時推送，使車輛毋須完全依賴自身傳感器，就能準確得知交通信號。

智能網聯汽車也將重構城市運作模式。未來，聯網的智能汽車可以精準控制行駛，選擇最佳路線，提升汽車利用率，智能尋找停車位，郊區出行也更方便。提高道路、土地使用效率後，騰出土地用於其他發展。而且沒有疲勞駕駛問題，晚上如常載人送貨，城市深夜照樣暢順運作。而智能網聯汽車系統的共享信息，也是城市管理系統夢寐以求的大數據。

智慧城市協同發展 2030要取顯著成效

發展智慧城市戰略，更被視為經濟增長重要引擎。中共中央辦公廳、國務院辦公廳上周四公開《關於推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》，提到推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展，到2030年要取得顯著成效。《意見》要求，以支撐智能網聯汽車應用和改善城市出行為切入點，建設城市道路、建築、公共設施融合感知體系；深入推進「5G+車聯網」發展，逐步穩妥推廣應用輔助駕駛、自動駕駛，加快佈設城市道路基礎設施智能感知系統，提升車路協同水平；推動智能網聯汽車多場景應用，滿足智能交通需求。

（中國故事 科技生活系列二）