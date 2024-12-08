試搭蘿蔔快跑 實測可不可靠 無人網約車 保守限制多

明報記者 沈燕媚

百度無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」在內地相關領域跑得最前，並把香港定為出海第一站，首階段測試將於今年年底前在北大嶼山展開，引起港人熱議。事實上，類似話題早已讓擁有1300萬人口的武漢成為焦點。

屏幕可看偵測路况 行駛大致平穩

在一個工作日下午接近晚高峰時段，大大小小車流之中，一輛車頂裝圓柱形「眼睛」、內裏裝備激光雷達的白色私家車緩緩駛來，停在了路邊，引來部分路人好奇的眼光。記者在後車窗玻璃上一個小屏幕上，觸屏輸入手機號碼尾號，解鎖車門，進入車廂後排座位，按指示扣緊安全帶，便可坐穩出發。

「蘿蔔快跑」行駛時，前排空無一人，駕駛位只有方向盤在自行轉來轉去。前後排之間有玻璃屏障隔開，乘客禁止進入前排區域。車內設有屏幕，可實時觀看雷達偵測下兩邊的路况，行人、單車都一覽無遺。

過程中，車輛行駛表現大致平穩，一般不超過60公里時速。不過當其他車輛切入車道，或有行人橫過馬路，車輛會突然以急促煞車避讓，系統並發出提示：「路有點顛，別怕。」行程中到了鄰近交通燈位處，當綠燈還有幾秒才變黃燈，人類司機會正常通行路口，「蘿蔔快跑」選擇減速停車。

因其保守、遲鈍的行車風格，在武漢，人們普遍稱它為「苕蘿蔔」（「苕」是武漢方言，意同「傻」）。在今年夏天，就發生過「蘿蔔快跑」車輛遇到暴雨，停靠路邊一小時才繼續運行。當時的客服稱是為了保證乘客安全，對無人駕駛車調整停運。

為安全繞道 原7公里變16 車資11元

記者當日試坐的時間是下午五時許，以礄口區解放大道為起點，漢陽江灘為終點。兩地路程正常約7公里，「蘿蔔快跑」卻繞行了另一條路，最終路程長達16公里，跑了一個小時兩分鐘。當時的客服表示，半路有一段禁行路段，需要繞開。「蘿蔔快跑」路線規劃政策規定，根據路况自動避開堵塞、修路的路段。

儘管路程長達16公里，但在結帳時，車資在優惠政策支持下，只需付約11元，而原價顯示為42元。

記者在晚上十時後從終點坐回起點，路線規劃變回了6.5公里、時長約22分鐘，這與一般網約車大致相同。由於路上車輛很少，行駛十分順暢。

居民感站點不就腳 多遊客體驗

按照規定，乘客不能中途下車，若有此需求要透過系統後台介入協助。「蘿蔔快跑」不接待孕婦、嬰兒和70歲以上長者，也不運載大件行李。

普通網約車可以在應用程式上自由選取上車和下車點，但「蘿蔔快跑」目前並不支援，而要按照已有的站點，步行到指定位置，即「人遷就車」，過程似坐巴士。不少當地居民對記者表示，因為上下車的位置離自己太遠，因此沒有體驗過。倒是不少外地遊客把乘坐「蘿蔔快跑」視為一個體驗項目。

在武漢工作的周小姐表示，雖然網絡討論的聲量很大，但「蘿蔔快跑」只在限定區域行駛，她平日幾乎沒有見到。從外地來試搭的遊客梁先生則稱，首次體驗很新奇，個人感受「算很平穩、很安全」，只是比起一般司機稍微保守，「例如前面有一輛三輪車在慢慢跑，它也會跟隨在後，不會像人一樣馬上超車」。

車隊覆蓋1/4武漢 核心區有限制

「蘿蔔快跑」在北上廣深等11個城市開放載人測試，並即將跑進東莞。但許多城市如廣州、深圳只開放了小量遠離市區的路段，並配備安全員，等於有人的自動駕駛。而「蘿蔔快跑」在武漢擁有最大的車隊，規模逾400輛，累計開放測試道路里程突破3379公里，輻射全市近四分之一面積，服務範圍覆蓋了漢陽區、礄口區、東西湖區、江夏區等城區，區內人口近700萬。

不過在武漢實際call「蘿蔔快跑」並不容易，部分安全管理較嚴格的區域，它無法提供服務。包括長江兩側的核心區域，重要景區黃鶴樓、武漢大學校園、江漢路步行街等區域也無法到達。例如從長江西岸要打車到東岸的黃鶴樓，系統顯示目的地無法定位，能定位到的最近下車點、與黃鶴樓之間隔了一條長江。

根據百度最新財報，2024年第三季度，「蘿蔔快跑」供應的自動駕駛訂單約98.8萬單，較去年同期增長26%；截至10月28日，自動駕駛出行服務在全國累計提供超800萬次。此前預計，「蘿蔔快跑」今年底在武漢可實現盈虧平衡，2025年實現盈利。

與「蘿蔔快跑」一樣，多家無人駕駛網約車服務商正積極搶佔這個新興市場，而這將帶動龐大的產業鏈條發展，目前全國自動駕駛相關企業已超過1.3萬家。僅新能源車方面，國家智能網聯汽車創新中心預測，到2025年，中國智能網聯汽車產業的汽車部分新增產值將超過1萬億元，預計到2030年這一數值將達到2.8萬億元。

（中國故事 科技生活系列二）

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