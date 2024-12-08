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陸智囊赴台研討提前被擋 陸委會：無收汪毅夫申請

【明報專訊】台媒引述消息指，中共對台重要智囊、全國台灣研究會會長汪毅夫（圖）原本預計赴金門參加學術研討會，有望與同場的台灣陸委會主委邱垂正對談，後由於台灣一名國安高層介入導致未能成行，錯失兩岸關係正向發展契機。陸委會昨回應，近日沒有收到汪毅夫的申請案，政府推動兩岸健康有序交流政策立場一貫。陸委會昨亦表示對於中共「軟硬兩手政治操作」表達不滿。

報道稱台國安高層介入阻擋

邱垂正前日應金門大學邀請出席「美中競爭下地緣政治的衝突與和平學術研討會」，並會開幕致辭。

台灣《聯合報》稱通過兩岸多個渠道了解到，汪毅夫原本預計來台出席該場研討會，但最後未能成行。邱汪兩人都是兩岸關係學者，本可能有一場別具分量的「學界溝通」。報道指，申請案受阻疑是台國安高層介入。一名資深消息人士提到，近期不少案子都是某國安高層出手阻擋；另一消息人士指，也可能涉及邀請單位的規劃疏漏。

立場溫和 曾為武統聲浪降溫

汪毅夫近日都在鄰近金門的福建省活動，包括在福建師範大學閩台區域研究中心、閩江學院人文學院講學，參加第十一屆兩岸文化發展論壇等，6日上午他前往泉州通淮關岳廟參訪。

現年74歲的汪毅夫籍貫台南，長期在福建社會科學院做學術研究，1998年至2008年任福建副省長，是時任福建省長習近平的副手。汪毅夫之後歷任台盟中央常務副主席，台盟中央副主席兼全國台聯會長，2020年底起任現職。汪毅夫到北京工作後，仍不時向習近平匯報對台工作情况，是中央台灣工作智囊之一，其對台立場被認為較為和緩，2020年底曾公開表示「絕對不能容忍全面妄議我中央對台大政方針、全盤否定我對台工作成績的言論」，為當時高漲的「武統」聲浪降溫。汪毅夫先前有多次抵台講學、交流紀錄。

雙城論壇傳要「市長來軍機走」

蔣萬安：腦補內容多

兩岸近期學術交流有所恢復，但仍有部分學者被「卡關」，除汪毅夫，先前媒體披露大陸全國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國亦無法成行。而較往年延宕的年度（台北上海）雙城論壇，月中在台北登場，上海副市長華源率團來台，能否順利舉辦備受關注。台北市長蔣萬安據報要求上海也派市長出席，還提到希望軍機不再擾台，但遭大陸拒絕。對此，蔣萬安昨反駁報道「有相當多腦補內容」。

相關字詞﹕金門 陸委會 汪毅夫 兩岸交流

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