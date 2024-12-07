北京聞風：賴清德「過境」遭美冷遇 恐變「棄子」 ／文：鍾鳴九

無美要官邀見 台「疑賴」升溫

學者指賴不被美信任

與前任相比，此次賴清德「過境」沒有踏足美國本土。據報，他並未獲美方重要官員會見，僅與眾議院兩黨議員通話。

北京聯合大學台灣研究院教授陳星表示，賴此行對特朗普釋放善意並「投誠」的意味較為明顯，希望獲得美國支持背書。然而，對於賴清德的性格和執政風格，美國多有不信任，尤其是現在兩岸關係緊張，美方也有考量，賴能否得到特朗普政府認可還是未知數。

美重交易 與華利益重合遠超台

長久以來，打「台灣牌」是美國遏制中國的棋眼。有分析人士認為，民進黨是「被利用」的對象。有觀點認為，秉持「美國優先」的特朗普與拜登政府相比，更強調美國主義而非全球主義，強調交易而非意識形態。廈門大學台灣研究中心主任陳先才指出，中國大陸與美國的利益重合點，遠多於台灣。

特朗普曾以「寬大的辦公桌」比喻中國大陸，而把台灣比作桌上的「筆尖」。他多次公開要求台灣應向美國支付「防衛台灣」的費用。

在賴清德此行前，拜登政府剛批准價值約3.85億美元的對台軍售計劃。「過去，在馬英九時期，甚至在李登輝時期，民進黨是反對增加軍費的。」陳先才稱。

陳星表示，賴清德一邊交「保護費」，一邊高喊和平口號，給自己營造出悲情情緒；兩岸問題不可能脫離歷史和前提談判，這種做法是在挑起戰爭。

賴此行期間，恰逢大陸高校師生團訪台，民間反響熱烈。多位觀察人士指出，台灣主流民意與綠營操控下的媒體報道不符。有觀點認為，民進黨長期控制媒體和民調機構，導致真實聲音難以傳達，甚至以高壓手段，在台灣島內形成整肅風氣。

在受訪學者看來，面臨特朗普即將上台所帶來的不確定，以及美大選後島內疑美、疑賴情緒升溫，民進黨存在多重焦慮。賴清德的表態和動作，目的是2028年的選舉。然而，從長期角度對台灣經濟發展不利，民眾也不會買帳。

民進黨兩方面誤判 過度信己信美

「民進黨有兩方面誤判。」陳先才說，「一是對自己的實力和地位過於自信；二是過於相信美國的口頭承諾。這導致未來賴清德和民進黨當局，可能在台海局勢中面臨越來越大的困境，『棋子』變『棄子』。」

文：鍾鳴九