美艦現身南沙 中方促勿製造麻煩 進「過度聲索區」 稱毋須獲授權

美國海軍第七艦隊通報，美軍驅逐艦「普雷布爾」號（DDG 88）昨日在南沙群島附近的南海海域依據國際法行使航行權利和自由；行動結束後，「普雷布爾」號離開「過度聲索區」，並繼續在南海展開行動。美第七艦隊強調，有關行動毋須得到任何單方面授權，亦毋須提前通知。

美日菲於菲專屬經濟區軍演

昨日，菲律賓軍方公共事務辦公室主任Xerxes Trinidad說，美國、日本與菲律賓的武裝部隊當天舉行第5次MMCA軍事演習，地點是在菲專屬經濟海域，行動旨在提升參與國之間的協同作戰能力。演習為期一天，美軍出動P8A巡邏機，日本海上自衛隊「五月雨」號護衛艦、菲律賓「波尼法秀」號巡邏艦與C90多用途飛機參與。

繼仁愛礁後，中菲近期在鱟藤礁、黃岩島附近出現對峙及撞船事件。美國駐菲大使譴責中方使用水炮並採取「危險動作」，擾亂菲方海上行動，危及人員生命。

美斥擾菲南海行動 中方：無權干涉分歧

中國駐菲律賓大使館發言人昨表示，美國駐菲大使罔顧事實、顛倒黑白，無端指責中方正當海上維權行動，中方對此堅決反對並予以譴責。發言人說，美國等域外國家不是南海爭議的當事方，無權干涉中菲之間的南海分歧，必須停止挑撥離間和拱火澆油，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。