美艦現身南沙 中方促勿製造麻煩 進「過度聲索區」 稱毋須獲授權

【明報專訊】中菲南海爭端升溫之際，美軍一艘驅逐艦昨高調在南沙群島附近海域展開「航行自由」行動，並表明進入「過度聲索區」；同日，美日菲武裝部隊在「菲律賓專屬經濟區」海域舉行多邊海上合作行動（MMCA）聯合演習。中國駐菲使館敦促美國等域外國家不要做南海和平穩定的麻煩製造者。
美國海軍第七艦隊通報，美軍驅逐艦「普雷布爾」號（DDG 88）昨日在南沙群島附近的南海海域依據國際法行使航行權利和自由；行動結束後，「普雷布爾」號離開「過度聲索區」，並繼續在南海展開行動。美第七艦隊強調，有關行動毋須得到任何單方面授權，亦毋須提前通知。
美日菲於菲專屬經濟區軍演
昨日，菲律賓軍方公共事務辦公室主任Xerxes Trinidad說，美國、日本與菲律賓的武裝部隊當天舉行第5次MMCA軍事演習，地點是在菲專屬經濟海域，行動旨在提升參與國之間的協同作戰能力。演習為期一天，美軍出動P8A巡邏機，日本海上自衛隊「五月雨」號護衛艦、菲律賓「波尼法秀」號巡邏艦與C90多用途飛機參與。
繼仁愛礁後，中菲近期在鱟藤礁、黃岩島附近出現對峙及撞船事件。美國駐菲大使譴責中方使用水炮並採取「危險動作」，擾亂菲方海上行動，危及人員生命。
美斥擾菲南海行動 中方：無權干涉分歧
中國駐菲律賓大使館發言人昨表示，美國駐菲大使罔顧事實、顛倒黑白，無端指責中方正當海上維權行動，中方對此堅決反對並予以譴責。發言人說，美國等域外國家不是南海爭議的當事方，無權干涉中菲之間的南海分歧，必須停止挑撥離間和拱火澆油，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。