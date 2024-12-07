特朗普提名商界前參議員任駐華大使 曾駐香港被視「中國通」 珀杜支持對華關稅戰

外交部未置評 「注意到有關報道」

中國外交部發言人林劍昨日在記者會回應外媒「對此任命有何評論」時，僅表示「我注意到有關報道」。內地自媒體預測珀杜赴任後，中美關係「打打殺殺甚至刀刀見血免不了，但最後反而有握手言和的機會」。《環球時報》前總編輯胡錫進則指出，珀杜與中國公司或市場的直接聯繫的信息非常少。

珀杜：很期待落實特朗普戰略

特朗普在提名中形容珀杜是其「忠實的支持者和朋友」。珀杜在X平台表示很榮幸，並說自己兩度生活在亞洲，理解這個職務的重要性，很期待落實特朗普的戰略，「讓世界再一次變安全，並在中國代表美國的利益」。中通社引述復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭表示，特朗普延續了一貫用人風格，一是忠誠，二是價值觀一致；珀杜的亞洲經驗可能是他決策的參考項，但不是決定因素，相信特朗普的對華路線仍會是「經濟掛帥」。

中國學者：美對華路線仍經濟掛帥

和特朗普一樣，74歲的珀杜從政前是一名商人，出身自喬治亞洲一個以養雞業聞名的顯赫商業家族，是美國國會富翁議員之一。任職企業高管時，珀杜幫助企業從中國和亞洲其他地區尋找供應商，並強烈支持將工作崗位從美國轉移到亞洲，以節省製造成本。《華盛頓郵報》2020年評論，珀杜通過將工作外包給亞洲致富，其職業經歷與特朗普要求製造業從中國回流至美國的政治立場之間「存在脫節」。

反對中美脫鈎 倡美海軍擴招遏華

近年來，珀杜則與特朗普的「美國優先」政策保持一致，支持其對中國加徵關稅的做法，並表示關稅「為人們坐到談判桌前創造了機會」。2018年，珀杜隨美國國會代表團訪華，之後和共和黨參議員在媒體發表評論，敦促美國「清醒過來，更好地對華競爭」。珀杜也曾表示反對中美「脫鈎」，他2019年在一個研討會上說，美中關係若任其滑入冷戰，是美國以及全世界都不能擔負的。

珀杜缺乏外交及行政履歷，惟參議員期間曾任參院海權委員會主席，及任職參院外交關係委員會。特朗普提到，珀杜是唯一「在這兩個委員會都擔任過職務的共和黨人」。擔任海權委員會主席時，他主張美國海軍擴大船艦編隊規模，要求政府進一步加強對中國的海洋遏制。國防事務上，珀杜批評民主黨政府國防投資不足，主張增加軍費。

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