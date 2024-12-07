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超載跳車逃截查 鄭州司機墮橋亡 家屬要求討公道 惹「逼死窮人」熱議

【明報專訊】河南鄭州一名貨車司機深夜運貨途中，在高架橋上被執法人員截查超載問題，司機逃跑期間翻越護欄，墮橋身亡。家屬就此事要求追討公道，現場短片曝光後，連日引發「逼死窮人」熱議，官方前晚稱貨車超載2.5倍，對墮亡司機深表同情。

鄭州市交通運輸局通報，事發於12月3日晚上11時30分許，該市交通運輸綜合執法隊3名隊員發現一輛疑似嚴重超限超載的貨運車輛，停在北三環高架橋中間車道，遂向貨運車輛靠近。貨車司機隨即啟動車輛行駛，至事發路段停下。隨後司機突然開門跳車，快速橫穿多線車道。

通報稱，張姓執法人員「緊隨其後欲制止其危險行為」，惟該司機在翻越高架橋護欄時「不慎墜（墮）落」。根據通報，執法人員第一時間報警並撥打急救電話。經醫務人員確認，司機當場死亡。

「百噸王」超限2.5倍 31歲司機遺兩幼童

交通運輸局表示，涉事貨運車輛為重型自卸貨車，營運狀態為「停運」；當日經檢測，貨車總重109.28噸，超限率達252.51%，屬於嚴重超限超載「百噸王」違法車輛。局方對該貨車司機不幸身亡深表同情，並稱執法支隊正與家屬積極溝通，安撫家屬情緒，做好善後處置，執法人員也正積極配合事故調查。有鄭州網民稱，該貨車運載泥頭，司機年僅31歲，遺下妻子和分別兩歲及4歲的孩子。

有指「畏罪自殺」 有指不超載沒錢賺

事件引發網民熱議。有網民對執法人員表示理解，認為他們旨在維護公共安全，「萬一把橋壓塌了怎麼辦？」微博帳號「干戚猛志」更稱司機「畏罪自殺而已」。

不過較多網民同情司機，認為年關將至，他可能想賺多點錢過年。有留言指，任何一次罰款對窮人都是巨大負擔，「誰也不知道壓死駱駝的是哪根稻草」。有人質疑，為何不是在上高速橋前檢查？亦有人提到，超載肯定不對，但不超載賺不了錢，「這是很多年的死結了」。

目前內地正處於交通運輸安全生產嚴管期，而「百噸王」是嚴打對象。鄭州規定以《安全生產法》處罰「百噸王」所屬運輸企業，根據「事故隱患」宗數和整改情况，罰款分級處理，可高達10萬元（人民幣，下同）。此次涉事貨車就涉無牌運營、超載、違法上高架路（鄭州全市高架道路禁止貨車通行）3項隱患，企業面臨3萬至5萬元罰款。同時，貨運源頭單位、司機也會被查處。

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