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駐京周記：冬京之「捂實」與務實

【明報專訊】說起「鬆弛感」，就不得不提到秋冬季的北京。記者在北京住了3年，每到冬天，蕭瑟的不止是街道上的樹木，還有路人愈來愈昏暗的穿搭。

市內「清一色」羽絨衝鋒衣

各色輕薄羽絨服、長款黑色羽絨服和各類衝鋒衣，構成了北京冷色調的冬季。這3類外套也一度成為「北京市服」的代表。尤其在海淀區，冬天更是看不到其他穿搭，坐上前往海淀的地鐵，愈是深入，就愈會被「市服」包圍。

在主打低調、簡潔、舒適的「老錢風」盛行的今天，北京以另一種鬆弛感，牢牢駕馭了這種時尚。從「看不出像刻意打扮過」，到「不刻意打扮」，北京從各類機關單位領導，到各大廠公司老總，每位「老錢」都深刻掌握了風格精髓。

「朝陽無存款，海淀無時尚」，原本以為這只是北京人「自黑」的地域笑話，沒想到卻是真實寫照。

翻閱最近採訪時拍攝的照片也能發現，「黑白灰」永遠是照片主色調。北京的冬天，只有長安街上的紅牆是有顏色的。作為全國「超一線」城市，北京人身上這股「超絕鬆弛感」，的確非常特殊。

這邊前兩天的上海還在以「紳裝騎行」引發爭議，騎行愛好者一身經典紳士打扮，女士則穿著優雅的淑女裝，騎着古董自行車從長寧區安西路出發，一路騎行瀏覽沿途的老洋房和人文風情，並且打卡。轉頭北京就全員套上了黑色羽絨服、藍色衝鋒衣，放在人群裏泯然眾人。

擁抱「鬆弛感」 成為真北漂

北京人活得更自我更自洽，主打一個「不把自己當回事」。北京「當官的」多，有錢人多。前些年爆紅的《人民的名義》裏有句經典台詞，「處長算個屁啊，在北京啊，一板磚下去能砸倒一大片處長」。有錢人更多，只不過面對北京的寒風，從別墅豪車裏出來，仍舊也得裹成「北極熊」。久而久之，本着「大家都一樣」的想法，北漂們放棄了做「出頭鳥」的想法，愈來愈低調。

很多冬天來北京旅行的朋友，也會疑問「北京人平時是不是穿的這麼土」。是的，這些看起來「土」的打扮，也正體現着每個北漂的精神內核：「絕不自耗」和「愛誰誰」（隨便你，愛怎樣就怎樣）。也只有真正理解了這種「鬆弛」，才能成為一個真正意義上的「北漂」。

駐京記者 王佩凡

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