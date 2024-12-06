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巡信息支援部隊 習：加快提升服務打仗能力

【明報專訊】解放軍信息支援部隊第一次黨代表大會近日召開，身兼中央軍委主席的國家主席習近平前日視察信息支援部隊，要求充分認清網絡信息體系建設的極端重要性，認清擔負的歷史重任，加快把網絡信息體系建設和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

稱高度重視信息安全防護

習近平指出，要聚焦能打仗、打勝仗，優化信息服務保障方式，蹄疾步穩推進網絡信息公共服務平台建設，融合利用好各類數據信息，高度重視網絡信息安全防護。習近平說，信息支援部隊正處在初創時期，要全面加強自身建設，重視做好打基礎、利長遠的工作，打牢部隊發展根基。他強調，要勇於創新突破，夯實部隊基礎，努力建設一支強大的現代化信息支援部隊，推動解放軍網絡信息體系建設跨越發展。

央視報道，習近平前日到信息支援部隊機關，聽取信息支援部隊工作匯報，接見信息支援部隊第一次黨代會全體代表，同大家合影留念；張又俠、何衛東、劉振立、張升民等參加活動。報道顯示中央軍委成員僅苗華未出席。國防部11月28日通報，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查。

信息支援部隊是新組建的戰略性兵種，習近平今年4月向信息支援部隊授予軍旗並致訓辭。信息支援部隊前身是戰略支援部隊（2015年底成立的第五軍種，已撤銷番號）的重要組成部分。由此，解放軍形成了陸軍、海軍、空軍、火箭軍四大軍種，和軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊四大獨立兵種。

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