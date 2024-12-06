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促應用BIM技術 中央推城市基建自動化施工

【明報專訊】中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的「關於推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見」（下稱「意見」）昨公開全文，其中在建造行業方面，要求深化應用「建築信息模型（BIM）」技術，推動自動化施工機械、建築機械人等，讓工作更安全可靠。

「意見」定出階段目標，到2030年，新型城市基礎設施建設取得顯著成效，推動建成一批高水平韌性城市，城市安全韌性持續提升，城市運行更安全、更有序、更智慧、更高效。

在11項重點任務中，「意見」提到要推動智能建造與建築工業化協同發展。首先是培育智能建造產業集群，推動建築業工業化、數碼化、綠色化轉型升級。其次，深化應用BIM技術，提升建築設計、施工、運營維護協同水平。

BIM的核心是通過建立虛擬的建築工程三維模型，在項目設計、施工、運行等過程，不同團隊人員可基於BIM協同工作。例如地質複雜的隧道等項目，BIM方便預判風險。

此外，「意見」要求大力發展數碼設計、智能生產和智能施工。同時，推動自動化施工機械、建築機器人、三維打印等相關設備集成與創新應用等。

其他任務還有，推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展、完善城市信息模型（CIM）平台、搭建完善城市運行管理服務平台等。

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