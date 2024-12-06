粵地盤塌陷非孤例 業界：涉地質複雜勘探疏忽

該名建築業界人士認為，這次深圳寶安地陷，不能排除最初的地質勘查報告造假的可能，在土質判定出了問題。他說，開挖大土方前，需要評估基坑附近的地下水位、土壤類型等，制定相應施工方案；開挖時候須每天最少兩次觀測沉降，也會對較大的基坑增加擋土牆以加固。對於隧道工程，施工方一般「挖一段做一段」，讓基坑和作業地點保持較近距離。

內地踏年底安全生產嚴查期

近期內地進入年底安全生產嚴查期，而據《深圳特區報》報道，深圳市委常委會前日開會「深入學習貫徹習近平總書記關於應急管理的重要論述精神」，要以「時時放心不下」的責任感，切實推動城市安全治理模式向事前預防轉型；毫不鬆懈抓好安全生產和平安穩定工作。不料，當晚就發生地陷事故。

廣東省委書記黃坤明昨要求全省以「時時放心不下」的責任感做好安全生產各項措施，以「零容忍」的態度防範各類安全風險。

廣州花都的廣花路東鏡隧道出口外本月1日深夜出現約20平方米、約2米深的大坑，當局稱該處是岩溶發育區，地質情况複雜。深圳南山濱海大道10月11日發生路陷，當時深圳地鐵稱該區域為填海區，地質極其複雜。東莞莞城八達路曾在7月15日突然路面塌陷，所幸無人傷亡。

明報記者