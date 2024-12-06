明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

晝流沙夜塌陷 深圳高鐵地盤埋13人 定性「重大事故」疏散 業界質疑施工方誤判

【明報專訊】深圳市寶安區深江鐵路（深圳至江門高鐵）施工現場前晚11時許坍塌，13名工人失聯，至昨晚事發24小時後仍未有救援進展。應急管理部昨派工作組趕赴現場，廣東省政府亦隨即成立事故調查組，官方暫未公布事故原因。有專家認為，這次地陷事故既與水土流失有關，現場施工方判斷失誤也難逃責任。

面積約兩籃場深10米 有滲水

地陷現場位於洲石路寶洲工業園門口，與深圳最大的鐵崗水庫直線距離不足500米。地盤塌陷後，現場遺下長、寬分別30多米巨坑，面積近兩個籃球場，可見坑底約10米深，有滲水情况。由於擔憂持續塌方，當局疏散周邊居民，並封鎖附近車路。

當地社區的「緊急通知」昨在網上流傳，通知指深江鐵路5標段項目部4日下午3時30分報告，施工單位在地下45米深處進行爆破作業後發現流沙，隨即封閉作業點上方路段。據「財新網」報道，部分居民4日下午就收到撤離通知，事故周邊區域約下午4時開始封鎖，不過晚上11時仍發生塌陷並導致工人失蹤事故。

應急管理部昨日通報，部長王祥喜透過視像連線指導救援，副部長宋元明帶工作組趕赴現場，現場有48輛車、198人參與救援。廣東省委書記黃坤明、省長王偉忠等官員到現場指揮，指示調集全省資源和專業隊伍投入搜救，想方設法打開施救作業面，與時間賽跑，全力搜救被困失聯人員；同時，封堵流沙，加快抽水、排水，阻截塌陷面擴大。

深莞隧道聯絡線採鑽爆法

深江鐵路是連接深圳與江門高鐵路線，途經東莞、廣州、中山，全長116.1公里，設計時速250公里。發生地陷的深江鐵路5標段連接深圳機場東和深圳北，工程包括隧道和橋樑，全長20公里，工程造價約24億人民幣。據寶安區委通報，深江鐵路5標段的建設單位為廈深鐵路廣東公司，施工單位為中鐵四局，監理單位為北京現代通號工程諮詢有限公司。

消息人士指出，出事位置疑為深江鐵路深莞隧道聯絡線。據《科技日報》報道，深莞隧道聯絡線採用鑽爆法、盾構法組合工法施工。

有廣東建築業界資深人士向本報表示，這次深圳地陷很可能是水土流失導致，但一般有先兆，估計現場未能及時因應沉降狀况，及時作出判斷，導致發生埋人悲劇。「財新網」亦引述岩土工程專家分析認為，項目施工時遇流沙，施工單位進行應急處置時發生坍塌。有鐵路工程從業者表示，南方城市的施工塌陷事故大概率是地質原因，本次事故可能和施工監控及應對不到位有關。

專家：水土流失有先兆

《南方日報》報道，廣東已成立「深圳深江鐵路重大坍塌事故省政府調查組」，目前事故原因正在調查中。這顯示當局已將事件定性為「重大事故」，而非意外。根據國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》，「重大事故」是指造成10人以上30人以下死亡的事故。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高鐵 豆腐渣 地陷

上 / 下一篇新聞