晝流沙夜塌陷 深圳高鐵地盤埋13人 定性「重大事故」疏散 業界質疑施工方誤判

面積約兩籃場深10米 有滲水

地陷現場位於洲石路寶洲工業園門口，與深圳最大的鐵崗水庫直線距離不足500米。地盤塌陷後，現場遺下長、寬分別30多米巨坑，面積近兩個籃球場，可見坑底約10米深，有滲水情况。由於擔憂持續塌方，當局疏散周邊居民，並封鎖附近車路。

當地社區的「緊急通知」昨在網上流傳，通知指深江鐵路5標段項目部4日下午3時30分報告，施工單位在地下45米深處進行爆破作業後發現流沙，隨即封閉作業點上方路段。據「財新網」報道，部分居民4日下午就收到撤離通知，事故周邊區域約下午4時開始封鎖，不過晚上11時仍發生塌陷並導致工人失蹤事故。

應急管理部昨日通報，部長王祥喜透過視像連線指導救援，副部長宋元明帶工作組趕赴現場，現場有48輛車、198人參與救援。廣東省委書記黃坤明、省長王偉忠等官員到現場指揮，指示調集全省資源和專業隊伍投入搜救，想方設法打開施救作業面，與時間賽跑，全力搜救被困失聯人員；同時，封堵流沙，加快抽水、排水，阻截塌陷面擴大。

深莞隧道聯絡線採鑽爆法

深江鐵路是連接深圳與江門高鐵路線，途經東莞、廣州、中山，全長116.1公里，設計時速250公里。發生地陷的深江鐵路5標段連接深圳機場東和深圳北，工程包括隧道和橋樑，全長20公里，工程造價約24億人民幣。據寶安區委通報，深江鐵路5標段的建設單位為廈深鐵路廣東公司，施工單位為中鐵四局，監理單位為北京現代通號工程諮詢有限公司。

消息人士指出，出事位置疑為深江鐵路深莞隧道聯絡線。據《科技日報》報道，深莞隧道聯絡線採用鑽爆法、盾構法組合工法施工。

有廣東建築業界資深人士向本報表示，這次深圳地陷很可能是水土流失導致，但一般有先兆，估計現場未能及時因應沉降狀况，及時作出判斷，導致發生埋人悲劇。「財新網」亦引述岩土工程專家分析認為，項目施工時遇流沙，施工單位進行應急處置時發生坍塌。有鐵路工程從業者表示，南方城市的施工塌陷事故大概率是地質原因，本次事故可能和施工監控及應對不到位有關。

專家：水土流失有先兆

《南方日報》報道，廣東已成立「深圳深江鐵路重大坍塌事故省政府調查組」，目前事故原因正在調查中。這顯示當局已將事件定性為「重大事故」，而非意外。根據國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》，「重大事故」是指造成10人以上30人以下死亡的事故。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676