陸生離台 陸委會或禁辦訪台團

指「中國台北」涉「矮化台灣」

馬辦：當事女生自責落淚

「中國台北」的說法被島內部分人認為「矮化台灣」，台灣陸委會此前表示，可能對邀請單位馬英九基金會祭出6個月到5年不得再邀陸生團訪問的行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日表示，宋思瑤為此事壓力大且自責落淚，蕭稱這些「綠色玻璃心」不能代表台灣人，又說不要用一句話封殺男乓冠軍樊振東、跳水明星全紅嬋等日後訪台的機會；陸委會的處分將造成寒蟬效應，希望民進黨不要用戒嚴心態阻斷兩岸交流。

陸生團這幾日行程都遇到聲援和抗議民眾，馬辦安排陸生接受媒體訪問也掀爭議。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，考量去年馬辦也有邀請陸生團，整體過程平順，陸生發言也沒有激起很大的不同社會意見，所以允許馬辦這次安排陸生受訪。而馬龍到訪中山女高時被大陸網民稱「進盤絲洞」，昨家長會亦向馬辦抗議。

另邊廂，2024年台北上海城市論壇17日將在台北登場。陸委會昨表示目前正在審核中，如果氣氛不好，交流也是不健康的，必須再次強調，在台不要有傷害台灣地位的說法。