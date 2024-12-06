賴清德過境關島 電聯美眾院議長兩黨高層

賴：關島台灣「像一家人」

賴清德周三深夜抵達關島，關島總督格雷羅（Lourdes Leon Guerrero）等人到停機坪迎接，格雷羅周四上午在總督官邸與賴清德共用早餐。據中央社，賴清德表示台灣與關島原住民之間有共同的南島語根源，「就像是一家人」，並警告兩地皆面對極權擴張的威脅。格雷羅在演講中表示，台灣的投資顯著推動了關島的發展 。賴清德當天還參訪關島議會並舉行閉門座談，是台灣領導人首次。

約翰遜：美擬强化對台支持

至於賴清德與美眾院議長約翰遜的通話，台北總統府轉述約翰遜說，台灣安全是美國印太戰略的核心，因此致力透過年度「國防授權法案」，強化美國應對北京以及協助強化台灣的防衛能力。下一屆國會將兼任參院軍事委員會主席的韋克爾允諾，會持續推動提高美國國防預算以及強化建軍，支持台灣安全。

京斥美干涉內政 釋錯誤信號

中國外交部發言人林劍昨重申敦促美方認清台獨分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，停止干涉中國內政，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

賴清德上周六（11月30日）啟程出訪三個南太平洋友邦，去程過境美國夏威夷停留兩晚；返程過境關島停留一晚。他周四下午啟程前往帕勞（台稱帛琉）訪問後，周五結束太平洋之行，今天（6日）返抵台灣。