首迎非遺春節 各地研振消費 文旅部：助增民族向心力 升國際文化理解

當地時間4日,在巴拉圭亞松森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上,「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」(Spring festival, social practices of the Chinese people in celebration of traditional new year)通過評審。

新華社引述文化和旅遊部非物質文化遺產司強調,「春節」源自中國傳統曆法,正月初一是春節,是新一年的開始。「春節」申遺成功,有利於增強民族向心力和凝聚力,深化國際社會對中華優秀傳統文化的理解。下一步,文旅部將以申遺成功為契機,在2025年春節期間,開展「古城過大年」、「點亮中國燈」、「年畫進萬家」、「我的家鄉年」、「趕個年味集」、「非遺館裏過大年」等非遺賀新春系列活動。

多地旅遊產品年夜飯預訂火熱

央視網報道,今年是內地實行大除夕放假的首個春節,多地春節旅遊產品已經上架,預訂火熱。餐飲消費方面,雲南昆明很多餐廳近期剛開啟年夜飯預訂,就超出各大餐廳的預期,十人以上的大包廂更是一桌難求。山西太原不少知名酒店的年夜飯包間預訂已超過八成,一家開業20年的老店稱年夜飯包廂已預訂一空。

未用「Chinese New Year」字眼

農曆新年也是韓國、越南等國家重要傳統節日,並曾引發「春節」的英文譯法應該是「Chinese New Year(中國新年)」還是「Lunar New Year(農曆新年)」的爭端。這次中國申遺沒有用「Chinese New Year」字眼。

上海「上觀新聞」引述華東師範大學民俗學研究所教授田兆元表示,中國人過春節,自漢武帝太初元年開始,距今兩千多年。田兆元提出,應該更加主動地向世界傳播春節文化,同時敞開懷抱,迎接世界各國人民對春節文化的共享。外交部發言人林劍昨表示,春節蘊含着中華民族和中華文明和平、和睦、和諧的價值追求,既是中國的,也是世界的。